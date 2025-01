iPhone SE 4: Kehrtwende – Apple plant, in einem Punkt zu überraschen

Jetzt meldet sich mit Evan Blass einer der bekannteren Leaker zum kommenden iPhone SE 4. Demnach hat Apple doch noch das Zeug zu erstaunen, denn das iPhone SE der vierten Generation soll in einem Punkt überraschen – hierfür genügt ein Blick aufs Display des neuen Budget-Handys.

Apple zieht es durch: iPhone SE 4 doch mit Dynamic Island

Zuletzt ging die Gerüchteküche davon aus, dass das neue iPhone SE 4 über eine normale Displaykerbe (Notch) verfügt und nicht über eine Dynamic Island, wie Apple sie ursprünglich mit dem iPhone 14 Pro (Max) einführte und seitdem verwendet. Jetzt folgt die Kehrtwende, denn der meist sehr gut informierte Insider Evan Blass teilt ein Bild vom neuen iPhone SE sowie von kommenden iPads, welches beim genauen Hinsehen eben jene Dynamic Island beim genannten iPhone enthüllt (Quelle: Evan Blass via MacRumors).

Wenn man ganz genau hinsieht, lässt sich beim iPhone SE 4 eine Dynamic Island erkennen. (© Even Blass via MacRumors)

Behält Blass am Ende Recht, dann wird Apple doch noch überraschen können. Die Dynamic Island ersetzt die klassische Notch durch eine interaktive, pillenförmige Aussparung am oberen Bildschirmrand, die Hardware wie die Frontkamera und Sensoren beherbergt. Das Besondere: Die Dynamic Island passt sich dynamisch an und integriert Benachrichtigungen, Aktivitäten und Steuerungsoptionen. Nun könnten auch Käuferinnen und Käufer des künftigen iPhone SE 4 davon profitieren.

Die Chancen auf ein „iPhone 16E“ schwinden

Vom Tisch ist allerdings ein neuer Name für das iPhone SE 4. Zuvor gab es Spekulationen, Apple könnte das neue günstige Handy kurzerhand als „iPhone 16E“ vermarkten. Dem widerspricht Blass. Er veröffentlicht in diesem Zusammenhang einen Quellcode von Apple, in dem ausdrücklich die Rede vom „iPhone SE (4th Gen)“ ist. Allerdings könnte dies auch immer noch ein Platzhalter sein.

Das neue iPhone SE könnte Gerüchten zufolge ein Design übernehmen, das dem iPhone 14 ähnelt. Es soll mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display, Face ID und einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Außerdem wird über eine einzelne 48-Megapixel-Hauptkamera, einen neueren Chip der A-Serie, 8 GB zusätzlichen Arbeitsspeicher zur Unterstützung von Apple Intelligence und Apples erstes eigenes 5G-Modem spekuliert. Die Vorstellung des Geräts wird im Frühjahr erwartet – zuletzt wurden hierfür der März oder April genannt.

So funktioniert die Dynamic Island:

iPhone 14 Pro (Max): Details zur Dynamic Island

