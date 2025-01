Galaxy S26: Samsung nimmt sich Apple zum Vorbild

Beim Galaxy S26 soll Samsung erstmals auf eine spezielle Akku-Technologie setzen. Diese lässt die Handys damit länger durchhalten, heißt es. Neu ist die Technik allerdings nicht – Apple setzt sie bereits in seinen aktuellen iPhones ein.

Samsung: Neue Akku-Technik für das Galaxy S26

Das Galaxy S25 ist noch nicht einmal auf dem Markt, da gibt es schon die ersten Gerüchte über den Nachfolger. Einem Bericht aus Südkorea zufolge könnte Samsung beim Galaxy S26, das im Januar 2026 erwartet wird, auf gestapelte Akkus setzen – genau wie Apple bei neuen iPhones.

Besitzer des Handys sollen davon tagtäglich profitieren. Samsungs Variante der Stacking-Technologie habe eine bis zu 10 Prozent höhere Energiedichte als die herkömmliche Methode, heißt es.

So könnte beispielsweise das Galaxy S26 Ultra mit einem 5.500-mAh-Akku ausgestattet sein, ohne dass das Gerät dicker oder schwerer wird. Konkurrenten aus China bieten oft schon Smartphones an, bei denen die Akkus auf 5.500 oder 6.000 mAh kommen. Samsung muss langsam nachziehen.

Ein Vorteil gestapelter Akkus ist, dass sie mehr Kapazität auf gleicher Fläche bieten. Damit könnte Samsung die Akkus deutlich verbessern, ohne das Design seiner Premium-Smartphones zu verändern. Auch in puncto Langlebigkeit sollen sie eine gute Figur machen. Das Problem: Die Technik ist teurer, weshalb sie wohl nur in Flaggschiffmodellen zum Einsatz kommen wird (Quelle: The Elec).

Neue Akku-Technologie: Nur ein Gerücht

Gerüchte über gestapelte Akkus bei Samsung gab es schon in der Vergangenheit, sie haben sich aber bisher nicht bestätigt. Diesmal könnte es anders sein, da Samsung auf den wachsenden Druck der Konkurrenz reagieren muss. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte die Galaxy-S26-Serie noch interessanter werden.

Mit diesen Tipps hält euer Handy-Akku länger durch:

