Galaxy S26: Samsung könnte radikalen Schritt gehen

Vor über 14 Jahren hat Samsung das erste Galaxy S vorgestellt. Seitdem ist das Smartphone eine Erfolgsgeschichte – mit Höhen und Tiefen. Das normale S-Klasse-Smartphone ist eigentlich nicht wegzudenken. Ein Insider behauptet nun, dass es vielleicht kein Galaxy S26 mehr geben könnte. Bei den Tablets ist genau dieser radikale Schritt schon passiert.

Nur noch Samsung Galaxy S26 Plus und Ultra?

Samsung hat in diesem Jahr einen ungewöhnlichen Weg bei den High-End-Tablets eingeschlagen. Es gibt kein Galaxy Tab S10 mehr. Das südkoreanische Unternehmen bietet nur noch die größeren und viel teureren Tablets Galaxy Tab S10 Plus und S10 Ultra an. Droht das gleiche Schicksal jetzt auch bei den Galaxy-S-Smartphones? Das zumindest behauptet ein sonst gut informierter Insider.

Laut Ice Universe könnte Samsung aktuell darüber nachdenken, die Galaxy-S26-Serie zu „justieren“. Das kleinere Galaxy S26 könnte möglicherweise gar nicht mehr angeboten werden, da es nicht mehr konkurrenzfähig zu sein scheint – heißt es. Hierzu muss man aber ganz klar sagen, dass die Quelle die chinesischen Hersteller oft lobt und Samsung nicht immer im besten Licht darstellt. Ganz von der Hand zu weisen ist die Vermutung aber nicht, weil Samsung genau das bei den High-End-Tablets gemacht hat.

Ist das Samsung Galaxy S26 Geschichte?

Die bisherigen Verkäufe der S-Klasse-Smartphones zeigen ein deutliches Bild. Das Ultra-Modell verkauft sich mit großem Abstand am besten. Danach kommt das normale S-Modell und dann erst ganz am Schluss das S-Plus-Modell. Vor einiger Zeit gab es deswegen Gerüchte, dass Samsung auf die Plus-Modelle verzichten möchte. Passiert ist aber nichts. Es werden weiterhin drei Modelle angeboten.

Komplett ausschließen lässt sich der Schritt nicht, denn mit dem FE-Smartphone hat Samsung eine günstigere Alternative zum Galaxy-S- und -S-Plus-Modell im Portfolio. Das Handy könnte die Lücke ohne Probleme schließen. Trotzdem wäre es komisch, wenn Samsung auf eines der meistverkauften Modelle verzichtet. Sollte es nicht konkurrenzfähig sein, liegt es doch in Samsungs Hand, das Gerät wieder besser auszustatten.

Wir betrachten das Gerücht also mit großer Skepsis, würden es nach der Aktion mit den Galaxy-Tab-S10-Tablets aber nicht komplett ausschließen. Vermutlich werden die Verkaufszahlen der kommenden Galaxy-S25-Modelle entscheiden, ob es weiterhin ein Galaxy S26 gibt.

Das Samsung Galaxy S24 FE wird zu einem echten Geheimtipp, wenn der Preis sinkt. Im Video könnt ihr euch das Handy anschauen:

