Galaxy A16: Beliebtestes Samsung-Handy erhält bezahlbaren Nachfolger

Wer an Samsung-Handys denkt, hat meist Modelle wie das Galaxy S24 Ultra vor Augen. Tatsächlich sind es aber die günstigeren Modelle, die sich am besten verkaufen und beim südkoreanischen Konzern an der Spitze stehen. Aktuell ist das das Galaxy A15, doch dessen Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Jetzt wurde der Preis enthüllt.

Samsung Galaxy A16 mit 4G und 5G

Im 1. Quartal 2024 war das Galaxy S24 Ultra an der Spitze der Samsung-Smartphones, doch mittlerweile dominieren das Galaxy A15 4G und Galaxy A15 5G. Beide Smartphones dürftet ihr kennen, denn beispielsweise Aldi hat diese regelmäßig im Angebot. Mit dem Galaxy A16 kündigt sich nun der Nachfolger an.

Auf die 4G-Version verzichtet Samsung beim Galaxy A16 dabei nicht, wie es bei den teureren Modellen der Fall ist. Es gibt also wieder ein Handy mit 4G und eines mit 5G geben. Kein Wunder, denn das 4G-Modell ist fast so beliebt wie das 5G-Modell. So kann Samsung direkt zwei starke Einsteigerhandys am Start haben. Die Preise bleiben laut eines Leaks auch fair:

Samsung Galaxy A16 (4G) mit 128 GB Speicher: 209,90 Euro

Samsung Galaxy A16 (5G) mit 128 GB Speicher: 239,90 Euro

Die genaue Größe des Arbeitsspeichers ist nicht bekannt. Spekuliert werden 4 oder 6 GB RAM beim 128-GB-Modell und 8 GB RAM beim 256-GB-Modell, zu dem noch kein Preis durchgesickert ist (Quelle: Saminsider).

Samsung Galaxy A16 wird wieder ein Erfolg

Es steht außer Frage, dass Samsung mit dem Galaxy A16 wieder ein Erfolgsmodell gelingt. Technisch sollen die Handys an einigen Stellen verbessert werden. Zu große Sprünge dürft ihr bei den Preisen aber nicht erwarten.

Spannend wird die längere Update-Unterstützung. Es sollen nicht mehr nur vier Jahre neue Android-Versionen geben und fünf Jahre Sicherheitsupdates, sondern von beidem sechs Jahre. Das wäre nur ein Jahr weniger als bei den High-End-Modellen der Galaxy-S24-Klasse. Das wird eine der wichtigsten Verbesserungen sein, da ihr das günstige Handy so noch länger nutzen könnt. Die Vorstellung dürfte bald stattfinden.

