Aldi verkauft heute das beliebteste Samsung-Handy der Welt zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr auf der Suche nach einem soliden Samsung-Smartphone seid, das eine anständige Ausstattung besitzt und bezahlbar ist, dann solltet ihr am 12. Dezember 2024 bei Aldi Süd hereinschauen. Dort wird mit dem Galaxy A15 5G das aktuell beliebteste Samsung-Handy der Welt zum Schnäppchenpreis verkauft.

Samsung Galaxy A15 5G bei Aldi

Samsung hat das Galaxy A15 5G Anfang Januar 2024 offiziell vorgestellt und Mitte Februar zum Preis von 229 Euro auf den Markt gebracht. Nach einigen Monaten ist das solide ausgestattete Handy bereits massiv im Preis gefallen. Ab dem 12. Dezember 2024 erhaltet ihr das Handy für nur 149 Euro bei Aldi Süd. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Ab dem 12. Dezember 2024 könnt ihr euch das Samsung Galaxy A15 5G günstig sichern. (© Aldi-Süd-Prospekt)

Es handelt sich um ein lokales Angebot. Onlineanbieter sind viel teurer.

Samsung spendiert dem Galaxy A15 5G eine im Hinblick auf den geringen Preis richtig starke Ausstattung. So ist beispielsweise ein 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Display verbaut, das sogar mit FHD+ auflöst und mit bis zu 90 Hz arbeitet. Mit bis zu 800 Nits ist der Bildschirm sogar ziemlich hell und kann im Freien gut abgelesen werden.

Ihr könnt das Samsung Galaxy A15 5G in verschiedenen Farben kaufen. (© Samsung)

Optisch orientiert sich das Galaxy A15 5G mit dem kantigen Rahmen und der Erhebung an den Knöpfen am aktuellen Design viel teurerer Smartphones. Zudem bekommt ihr eine 50-MP-Hauptkamera und einen 5-MP-Ultraweitwinkel. Für Selfies ist eine 13-MP-Kamera verbaut. Angetrieben wird das Handy von einem 8-Kern-Chip, dem 4 GB RAM und direkt 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich per microSD-Karte um bis zu 1 TB aufstocken.

Trotz des attraktiven Preises ist zudem ein 5.000-mAh-Akku verbaut, der für eine lange Laufzeit sorgt. Ihr habt ein 5G-Modem, eine Dual-SIM-Funktion und sogar eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. Das Einzige, was ihr euch noch kaufen müsst, ist ein Netzteil, wenn ihr keins habt. Im Lieferumfang befindet sich nämlich keins mehr. Auch eine Hülle sowie Schutzfolie würden sich lohnen (bei Amazon anschauen).

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Samsung-Handys?

Im Grunde genommen für alle, die ein solides Samsung-Handy haben wollen, das für alles ausreichend gut ausgestattet ist und nicht viel kostet. In der Preisklasse sind das Super-AMOLED-Display mit 90 Hz, die 128 GB interner Speicher und der dicke Akku keine Selbstverständlichkeit. Zudem erhaltet ihr viele Jahre Software-Updates und seid mit 5G für die Zukunft gerüstet. Nicht umsonst ist es so beliebt auf der ganzen Welt:

