Samsung Galaxy S25, Plus und Ultra: Die Preisfrage ist geklärt

Samsung wird im Januar mit dem Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra drei neue High-End-Smartphones mit einigen Verbesserungen vorstellen. Da stellt sich immer die Frage, was die neuen Handys am Ende kosten werden. Aktuell wird ja alles teurer, doch Samsung soll die Preise stabil halten.

Preise für Samsung Galaxy S25, Plus und Ultra aufgetaucht

Samsung hat die Galaxy-S24-Smartphones zu Beginn des Jahres zu Preisen von ab 899 Euro auf den Markt gebracht. Das Galaxy S24 Plus lag bei 1.149 Euro und das Galaxy S24 Ultra bei mindestens 1.449 Euro. Jeweils für die Versionen mit dem kleinsten internen Speicher. Laut WinFuture gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Preise in Europa nicht ändern werden.

Die Preise für die Galaxy-S25-Smartphones sollen wie folgt aussehen:

Samsung Galaxy S25 (128 GB) für 899 Euro

Samsung Galaxy S25 (256 GB) für 959 Euro

Samsung Galaxy S25 Plus (256 GB) für 1.149 Euro

Samsung Galaxy S25 Plus (512 GB) für 1.269 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) für 1.449 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB) für 1.569 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra (1 TB) für 1.809 Euro

Zumindest beim Galaxy S25 Ultra wird es ab der Version mit 512 GB internem Speicher wohl wieder 16 GB RAM geben. Das gab es zuletzt vor Jahren bei Samsung. Wenn Samsung zum Verkaufsstart wieder eine Aktion mit doppeltem Speicher startet, dann könnte sich besonders das Galaxy S25 Ultra mit 512 GB und 16 GB RAM zum Preis von 1.449 Euro lohnen. Damit würdet ihr das Optimum herausholen.

Samsung-Event steht bevor

Ob sich die Informationen am Ende wirklich bestätigen, erfahrt ihr schon sehr bald. Am 22. Januar 2025 soll laut letzten Gerüchten das Samsung-Unpacked-Event stattfinden. Kurze Zeit später soll der Verkauf starten. Auf dem Event könnte Samsung mit einem komplett neuen Produkt überraschen. Angeblich soll neben den Galaxy-S25-Smartphones auch eine smarte Brille gezeigt werden.

