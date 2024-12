Samsung macht beim Galaxy S25 Ultra keine faulen Kompromisse mehr

Samsung wird schon im Januar 2025 seine neuesten Top-Smartphones der Galaxy-S25-Serie vorstellen. Im Fokus wird dabei das Ultra-Modell stehen, bei dem das Unternehmen dieses Mal nicht mehr bei der Ausstattung sparen möchte – zumindest nicht beim Arbeitsspeicher. Dieser wird für bestimmte Funktionen besonders wichtig.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit 16 GB RAM

Samsung hat sich in den letzten Jahren immer wieder dazu verleiten lassen, an den falschen Stellen zu sparen. Das hat man nicht nur beim normalen Galaxy-S-Modell gesehen, das teilweise schon von Mittelklasse-Handys der Konkurrenz überholt wird, sondern auch beim Ultra-Modell. Beim Galaxy S25 Ultra soll das nicht mehr der Fall sein. Samsung soll wieder 16 GB RAM verbauen, wie es früher in den Ultra-Handys schon der Fall war.

Die 16-GB-RAM soll es laut dem neuen Leak aber nicht nur in der Version mit maximalem Speicherplatz von 1 TB geben, sondern schon in der mittleren Version mit 512 GB. Die Einsteigervariante mit 256 GB internem Speicher soll bei den bisher maximalen 12 GB RAM bleiben (Quelle: AndroidPolice).

Sollte Samsung zum Verkaufsstart also wieder kostenlos doppelten Speicherplatz beim Kauf des Galaxy S25 Ultra bieten, dann könntet ihr die kleinste Version bezahlen und würdet mehr Speicher und RAM erhalten. Die 512-GB-Version würde sich also noch mehr lohnen als bisher sowieso schon.

Wofür der viele Arbeitsspeicher?

In erster Linie für die KI-Funktionen. Künstliche Intelligenz spielt bereits eine wichtige Rolle und wird in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen. Der Arbeitsspeicher ist dabei sehr wichtig, um umfangreiche Features umsetzen zu können. Besonders dann, wenn Samsung in Zukunft neue Funktionen veröffentlicht und auf ältere Modelle bringt.

Wer sich also ein Galaxy S25 Ultra kauft, muss in dem Bereich zumindest nicht wie in den letzten Jahren einen faulen Kompromiss eingehen. Ihr bekommt das Maximum, das möglich ist – wie es bei einem Ultra-Handy immer sein sollte.

