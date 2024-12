Samsung legt los: Android 15 für Galaxy-S24-Smartphones ist da

Im Gegensatz zu vielen anderen Smartphone-Herstellern hat Samsung die Veröffentlichung von Android 15 und One 7 auf das kommende Jahr verschoben. Der Beta-Test startet jetzt. Samsung hat die neue Software-Version offiziell angekündigt und die Neuerungen verraten.

Samsung startet Android-15-Beta

Die Gerüchteküche lag beim Start der Android-15-Beta mit One UI 7 in den letzten Wochen oft falsch. Zuletzt hieß es aber, dass es Anfang Dezember losgehen soll. Das hat sich bestätigt. Samsung hat die Testversion offiziell angekündigt und für folgende Smartphones in Deutschland freigegeben:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Das Galaxy S24 FE ist nicht dabei. Ob es später noch hinzugefügt wird, ist nicht bekannt. Ältere Smartphones können meist etwas später am Beta-Test teilnehmen.

Die Anmeldung zur Android-15-Beta mit One UI 7 funktioniert wie immer über die Members-App auf euren Samsung-Smartphones. Die ist meist vorinstalliert. Ansonsten könnt ihr sie euch über den Samsung-App-Store herunterladen. Ab Mitternacht dürfte auf unterstützten Handys in der App ein Banner auftauchen, mit dem ihr euch für den Test anmelden könnt. Eventuell müsst ihr die App vorher aktualisieren.

Das ist neu in Android 15 und One UI 7

So sieht die überarbeitete Oberfläche von Samsungs One UI 7. (© Samsung)

Mit One UI 7 macht Samsung weiter bei der Integration von Künstlicher Intelligenz. Die neue Oberfläche integriert erweiterte KI-Funktionen wie einen Chat-Assistenten, automatische Zusammenfassungen und Grammatikprüfung direkt ins System. Besonders praktisch: Nutzer müssen dafür nicht mehr zwischen verschiedenen Apps wechseln. Auch bei Telefonaten unterstützt die KI - aktivierte Gespräche werden automatisch transkribiert und können später nachgelesen werden.

Laut Samsung präsentiert sich One UI 7 aufgeräumt und modern. Herzstück ist die neue „Now Bar“, die wichtige Aktivitäten wie laufende Übersetzungen oder Musikwiedergabe direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigt. Das überarbeitete Benachrichtigungssystem ermöglicht schnellen Zugriff auf Informationen, ohne das Gerät entsperren zu müssen. Auch die Kamera-App wurde grundlegend überarbeitet: Neue Layouts für Pro-Modi und eine präzise Zoomsteuerung sollen Fotografen und Videografen die Arbeit erleichtern (Quelle: Samsung).

Android 15 direkt installieren oder warten?

Samsung hat sich mit der Umsetzung von Android 15 und One UI 7 in diesem Jahr zwar viel Zeit gelassen, das heißt aber nicht, dass der Beta-Test fehlerfrei verläuft. Wenn ihr auf euer Smartphone angewiesen seid, solltet ihr die Testversion nicht installieren. Könnt ihr der Neugier auf eine neue Version nicht widerstehen, solltet ihr zumindest eure persönlichen Daten vorher sichern.

Die finale Version von Android 15 und One UI 7 wird von Samsung Anfang 2025 mit der Vorstellung der Galaxy-S25-Smartphones freigeben.

Das erwartet euch mit Android 15:

