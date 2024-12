Amazon verkauft ein unverzichtbares Schreibtisch-Zubehör – aktuell mit 10 Prozent Extra-Rabatt

Herrscht bei euch auch das Kabel-Chaos auf, hinter und unter dem Schreibtisch? Liegen die Kabel mal wieder alle durcheinander, verknoten und verheddern sich? Mit diesen nützlichen Kabelhaltern schafft ihr jetzt endlich Ordnung – und das sogar für weniger Geld bei Amazon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Pfiffige Kabelhalter im Sechserpack günstiger bei Amazon

Wie schön wäre es, wenn die unzähligen USB-Kabel und weiteren Strippen am Schreibtisch ihren angestammten Platz hätten und eben nicht wild umherliegen würden. Möglich machen das die Kabelhalter von Joyroom bei Amazon. Diese gibt es wahlweise in Schwarz oder Weiß.

Anzeige

JOYROOM 6 Stück Kabelhalter Preis gilt nur mit Produktcoupon über 10 Prozent Rabatt. Gültig bis zum 8. Dezember und auch nur solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.12.2024 14:59 Uhr

Sechs Stück davon kosten regulär knapp 13 Euro. Im Moment zahlt ihr aber nur 10,99 Euro. Wenn ihr jetzt noch den Produktcoupon bei Amazon aktiviert, erhaltet ihr nochmals einen Rabatt von 10 Prozent. Am Ende zahlt ihr für die nützlichen Helferlein nur 9,89 Euro (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Richtig vielseitig einsetzbar:

Universelle Kabelhalter von JOYROOM

Wie immer sind Preise bei Amazon nur eine Momentaufnahme. Wir wissen also nicht, wie lange diese gelten. Der 10-Prozent-Coupon sollte immerhin bis zum 8. Dezember verfügbar sein, aber auch nur, solange der Artikelvorrat reicht. Noch ein weiterer Spar-Tipp: Wenn ihr Amazon Prime habt (30 Tage kostenlos testen), dann zahlt ihr keine Versandkosten. Dies gilt ebenso generell für Amazon-Bestellungen ab 39 Euro.

Anzeige

Die Kabelclips halten alle Arten von Kabeln. Übrigens: Der Schlitzdurchmesser von 7,5 Millimetern kann perfekt einen Ladekopf halten, der sogar so klein ist wie das Original-Ladekabel vom iPhone. Die Kabelhalter sind natürlich selbstklebend auf verschiedenen Untergründen und lassen sich auch wieder rückstandsfrei entfernen. Besonders clever gelöst ist der magnetische Verschluss. So lassen sich Kabel auch mit nur einer Hand fixieren und ebenso leicht wieder lösen.

Ihr müsst die Halter nicht nur am Schreibtisch verwenden – auch in anderen Wohnräumen sorgen sie für Ordnung, beispielsweise im Schlafzimmer auf dem Beistelltisch oder in der Küche.

Kundenfeedback im Detail

Fragt sich nur, wie sich die kleinen Dinger bisher in der Praxis schlagen. Die bisherigen Kundinnen und Kunden von Amazon sind ziemlich zufrieden. Im Schnitt gibt es für die Kabelhalter von Joyroom 4,6 von maximal 5 Sternen. Beachtenswert ist sicherlich der große Anteil von 80 Prozent der Käufer, die die volle Punktzahl vergeben.

Anzeige

JOYROOM 6 Stück Kabelhalter Preis gilt nur mit Produktcoupon über 10 Prozent Rabatt. Gültig bis zum 8. Dezember und auch nur solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.12.2024 14:59 Uhr

Ganz ehrlich: Bei diesem Preis und einem solchen Feedback könnt ihr nichts falsch machen. Tut euch und euren Mitmenschen einen Gefallen und schafft damit endlich Ordnung daheim.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.