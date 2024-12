Eines meiner absoluten Lieblingsspiele bekommen Prime-Kunden jetzt kostenlos

Abonnenten von Amazon Prime sollten sich im Dezember unbedingt die neuen kostenlosen Spiele im Abo ansehen: Denn ganze 18 Spiele bekommt ihr in den nächsten Wochen – und darunter sind richtige Videospiel-Perlen.

Dredge bekommt ihr bei Amazon Prime einfach kostenlos

Mit 95 Prozent positiven Stimmen von 31.000 Steam-Spielern gehört Dredge (auf Steam ansehen) zu den besten Spielen auf Steam – und es ist auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Anstatt dafür zu bezahlen, könnt ihr es über euer Amazon-Prime-Abo einfach kostenlos bekommen. Der Haken? Es gibt keinen.

Amazon Prime bietet schon länger einen Gaming-Bereich an, den sicher einige Abonnenten übersehen (zu Prime Gaming). Hier gibt es immer wieder kostenlose Spiele für euch – und im Dezember 2024 fährt Amazon richtig auf. Ganze 18 Spiele werden bis Ende des Jahres freigeschaltet – darunter Dredge, Overcooked 2, Star Wars: Bounty Hunter, Planet of Lana und Tomb Raider: Underworld.

Diese 18 Spiele bekommt ihr kostenlos im Dezember 2024:

Ab jetzt verfügbar

Dredge

Tomb Raider: Underworld

Overcooked 2

Star Wars: Bounty Hunter

Call of Juarez: Gunslinger

Ab dem 5. Dezember

Quake 2

Disney’s Pixar: Wall-E

Ab dem 12. Dezember

Planet of Lana

Hero’s Hour

ReDrawn: The Painted Tower

Electrician Simulator

The Coma: Recut

Ab dem 19. Dezember

Predator: Hunting Grounds

Nine Witches: Family Disruption

Aces of the Luftwaffe: Squadron

Simulakros

Christmas Fables: The Magic Snowflake

Ab dem 26. Dezember

The Town of Light

Die kostenlosen Spiele sind alle bis zum 5. Januar 2024 verfügbar – also greift so bald wie möglich zu!

Dredge: Kosmischer Horror und entspanntes Angeln

Dredge hat unterschiedlichste Preise eingeheimst und wird von Kritikern wie auch von Spielern mit Lob überschüttet. 2023 gehörte es auch zu meinen Lieblingsspielen – einfach, weil es zwei meiner Lieblingsgenres auf fantastische Weise verbindet: Horror und Cozy-Gaming.

Schaut in den Trailer zu Dredge:

Dredge: Nintendo Switch Trailer

In Dredge übernehmt ihr das Steuer eures eigenen Fischerboots, fangt Fische zwischen idyllischen Inseln und versucht, euer Boot nach und nach aufzurüsten. Doch sobald die Nacht hereinbricht, suchen euch paranormale Lichter über den Wellen heim; furchterregende Geräusche dringen aus der Dunkelheit an eure Ohren. Und die Bewohner der Inseln scheinen auch mehr zu wissen, als ihr – etwas über abnorm geformte Fische und eine große Macht, die euch aus der Tiefe des Meeres heraus beobachtet.

Die Story von Dredge fügt sich wunderbar in den spannenden Gameplay-Loop ein, und keine Sorge: Der Grusel in Dredge hält sich in Grenzen und sorgt mehr für ein wohlig-unheimliches Gefühl. Da ihr den Indie-Tipp hier kostenfrei bekommt, solltet ihr gar nicht lange überlegen müssen.