Oscar-Meisterwerk jetzt bei Amazon Prime Video: Der neue Streaming-König ist ein Muss

Ein Oscar-prämiertes Meisterwerk ist jetzt auf Amazon Prime Video erschienen, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Wir erklären euch, was euch im Film erwartet.

Zwei Oscars für The Whale: Jetzt bei Amazon streamen

Ein neuer Film dominiert die Streaming-Charts und dieses Oscar-prämierte Meisterwerk solltet ihr euch auf alle Fälle anschauen, wenn ihr Amazon Prime Video abonniert habt.

Im psychologischen Drama The Whale spielt Brendan Fraser einen übergewichtigen Vater, der sich mit seiner entfremdeten Tochter versöhnen möchte. Fraser hat für seine fantastische Darstellung im Film den Oscar für den besten männlichen Hauptdarsteller 2023 bekommen. Jetzt könnt ihr The Whale auf Amazon Prime Video schauen (auf Amazon ansehen). Der Streaming-Gigant ist mit The Whale direkt an die Spitze der Streaming-Charts in Deutschland gerutscht (Quelle: JustWatch).

Schaut in den Trailer, um zu sehen, ob The Whale etwas für euch ist:

The Whale: Trailer

Zerschmetterndes Familiendrama mit einem brillanten Brendan Fraser

Kult-Regisseur Darren Aronofsky hat sich bereits vor The Whale einen Namen gemacht, unter anderem mit Meisterwerken wie Black Swan, The Wrestler oder auch Requiem for a Dream.

The Whale ist ein psychologisches Familiendrama, das besonders für seine Ehrlichkeit und die hervorragenden Charaktere gelobt wird. Im Film spielt Brendan Fraser den hochgradig übergewichtigen Englischlehrer Charlie, der versucht, sich mit seiner entfremdeten Tochter (Sadie Sink) zu versöhnen. Charlie weiß, dass er nicht mehr ewig leben wird, und versucht, die Fehler seiner Vergangenheit wiedergutzumachen. Eingepfercht in sein winziges Apartment, tritt er in Kontakt mit seiner Tochter Elli, die nach all den Jahren nichts als Wut für ihn übrig zu haben scheint. Gibt es noch einen Weg für Charlie, Vergebung zu erhalten?

The Whale aus dem Jahr 2022 hat drei Oscar-Nominierungen erhalten und zwei der Oscars auch bekommen. Auf IMDb kann sich der Film mit 7,6/10 Punkten durchaus sehen lassen. Wenn ihr große und ehrliche Gefühle in Filmen mögt, dann sollte The Whale genau die richtige Wahl für euch sein.

