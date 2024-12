Angriff auf Netflix und Amazon: ProSieben holt sich Twitch-Streamer ins Boot

ProSiebenSat.1 Media will die hauseigene Streamingplattform Joyn stärker pushen und setzt dafür auf Kultformat Galileo. Zu diesem Zweck hat sich das Unternehmen auch große Twitch-Streamer wie Amar gesichert.

Galileo produziert für Joyn ganz neue Inhalte

Ab dem 04. Dezember wird es auf dem Streaming-Anbieter Joyn eine eigene Galileo Streaming-Welt geben. Damit will ProSiebenSat.1 Media das Kultformat noch mehr mit der hauseigenen Plattform verbinden. Dafür werden sogar ganz neue Dokumentation produziert, die dann auf Joyn zur Verfügung stehen.

So bekommt unter anderem Olympiasieger Fabian Hambüchen eine eigene Sendung spendiert, in der er zusammen mit den Reportern von Galileo extreme Aufgaben und Herausforderungen meistert. Die fünfteilige Eigenproduktion hört auf den Namen Real Survivor und wird den Auftakt der neuen Streaming-Offensive darstellen.

Damit aber noch nicht genug! ProSiebenSat.1 Media will auch jüngere Zuschauer auf das Angebot von Joyn aufmerksam machen und hat sich dafür reichweitenstarke Unterstützung aus der deutschen Twitch-Szene geholt. So werden in How To Make Money Fast große Streamer und YouTuber wie Amar oder auch Flying Uwe vorgestellt. In dem neuen Galileo-Format berichten die Creator dann, wie ihr Weg zum Erfolg aussah (Quelle: DWDL).

Amazon und Netflix setzen auf YouTube-Stars

Mit dieser Ausrichtung folgt ProSiebenSat.1 Media einem Trend, der auch schon von Netflix und Amazon praktiziert wird. Amazon hat sich in der Vergangenheit zum Beispiel das Recht gesichert, das beliebte YouTube-Format 7 vs. Wild auch auf Amazon Prime Video anzubieten.

Netflix hingegen war erst vor Kurzem in den internationalen Schlagzeilen, weil sie das Box-Event zwischen YouTuber Jake Paul und Box-Legende Mike Tyson exklusiv übertragen haben.

