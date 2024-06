Jake Paul vs. Mike Tyson: Datum, Übertragung und Tickets

30 lange Jahre liegen zwischen beiden Kontrahenten, trotzdem ist es einer der heißersehntesten Boxkämpfe der letzten Jahre: Jake Paul vs. Mike Tyson. Alle Informationen zum Datum, der Übertragung und wo es Tickets gibt, lest ihr in diesem Artikel nach.

Wann findet Jake Paul vs. Mike Tyson statt?

Ursprünglich wollten Jake Paul und Mike Tyson am 20. Juli 2024 in den Ring steigen. Der Boxkampf zwischen dem Influencer und der Box-Legende wurde allerdings verschoben und findet nun offiziell am 15. November 2024 im AT&T Stadium in Arlington, Texas statt – Spielstätte der Dallas Cowboys aus der NFL.

Da es eine Zeitverschiebung von sieben Stunden gibt, wird Jake Paul vs. Mike Tyson in Deutschland etwa um 5 Uhr morgens am 16. November 2024 zu sehen sein. Beeinflusst wird die genaue Uhrzeit natürlich vom Event und der Fight Card selbst.

Wo wird die Übertragung des Boxkampfes gezeigt?

Der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson wird exklusiv auf Netflix übertragen. Ob ein übliches Abonnement ausreicht oder ob es Zusatzkosten für Netflix-Kunden geben wird, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht bekannt.

Gut möglich, dass sich Netflix die Übertragung des Boxkampfes bei DAZN abschaut, die für viele prominente Kämpfe in der Vergangenheit zusätzliche Kosten verlangt haben.

Jake Paul und Mike Tyson im direkten Vergleich

Paul und Tyson miteinander zu vergleichen, wird vor allem aufgrund ihres hohen Altersunterschiedes und ihrer völlig unterschiedlichen Werdegänge schwierig. Doch, Zahlen lügen bekanntlich nicht, weshalb wir hier einige Statistiken vergleichen:

Jake Paul Mike Tyson Alter 27 (geb. am 17.01.1997) 57 (geb. am 30.06.1966) Größe 1,85 m 1,78 m Reichweite 1,93 m 1,80 m Klasse Schwergewicht Schwergewicht Bilanz im Boxen 7 Kämpfe

6 Siege

4 K.-o.-Siege

1 Niederlage 58 Kämpfe

50 Siege

44 K.-o.-Siege

6 Niederlagen Wettquoten (bet365 – Stand: 20.06.2024) 1,40 2,95

Bei Wettanbietern hat Jake Paul leicht die Nase vorn. Auch in puncto Größe und Reichweite erstreckt sich der Internet-Star um ein paar mehr Zentimeter als der ehemalige Weltmeister im Boxen. Vor allem der Altersunterschied dürfte aber ausschlaggebend für den Ausgang dieses Boxkampfs sein.

Tickets für Paul vs. Tyson

Einen offiziellen deutschen Ticketshop für das Event am 15. November 2024 gibt es noch nicht. Zwar könnt ihr Tickets bei Viagogo kaufen, doch hier müsst ihr mit überteuerten Preisen von anderen Anbietern rechnen. Sobald es auch in Deutschland Tickets für das Event geben wird, werden wir euch hier darüber informieren.