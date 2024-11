Nach Film-Aus: Jetzt kann nur noch Netflix diese Ubisoft-Reihe retten

Der eine oder andere hat es bereits geahnt: Der Splinter-Cell-Film ist offiziell Geschichte. Trotzdem können sich Fans der Videospielreihe auf eine eigene Serie bei Netflix freuen.

Splinter Cell: Realfilm ist offiziell am Ende

Vor 12 Jahren wurde der Splinter-Cell-Film offiziell angekündigt – jetzt ist das Projekt am Ende. Filmproduzent Basil Iwanyk bestätigte in einem Interview, dass die geplante Realverfilmung der berühmten Videospielreihe nicht mehr realisiert wird. Offenbar konnte das zuständige Team sich nie auf irgendetwas einigen. Trotzdem ist Iwanyk nach wie vor von der Vision überzeugt:

Der Film wäre fantastisch geworden … Wir haben es einfach nicht hinbekommen, weder vom Drehbuch noch vom Budget. Aber er hätte großartig werden können. Wir hatten eine Million verschiedene Versionen davon, aber er hätte knallhart und fantastisch werden sollen. (Quelle: The Direct

Für die Rolle von Spezial-Agent Sam Fisher, der im Namen von Third Echelon Terroristen auf der ganzen Welt bekämpft, war übrigens niemand geringeres als Schauspieler Tom Hardy (Venom) vorgesehen – was zumindest in den sozialen Medien seinerzeit gut aufgenommen wurde.

Fans der Spiele können sich aber trotzdem freuen, denn 2025 soll Splinter Cell eine eigene Serie erhalten. Diese hört auf den Namen Splinter Cell: Deathwatch und wird in animierter Form auf Netflix erscheinen. Und wer weiß, vielleicht ist die Serie ja so erfolgreich, dass die Marke von Ubisoft einen zweiten Frühling erlebt.

Seit 11 Jahren warten Fans auf ein neues Spiel

Splinter Cell, auch als Tom Clancy’s Splinter Cell bekannt, erschien erstmals 2002 und gilt unter Gamern als eine der besten Stealth-Reihen überhaupt.

In der Rolle von Sam Fisher müssen die Spieler möglichst lautlos Gebäude infiltrieren, Gegner ausschalten und dabei stets auf ihre Sichtbarkeit achten. Ein besonderer Fokus der Reihe war dabei die Möglichkeit, Lichtquellen auszuschalten, um in völliger Dunkelheit zu agieren.

Obwohl die Spiele ein voller Erfolg waren und es diverse Ableger gab, ist es um die Reihe seit 2013 nahezu totenstill geworden. 2021 wurde zwar ein Remake vom ersten Teil angekündigt, aber auch in dieser Hinsicht hat sich bis heute nichts getan (Quelle: VGC). Ganz zum Unmut der Fans, die jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt auf ein neues Spiel hoffen.

