„Star Wars ist verloren!“: Insider schockt Filmfans mit Zukunftsplänen

Kann diese Figur die Star-Wars-Filme retten?

Star Wars hat in den letzten Monaten für einige hitzige Diskussionen gesorgt. Grund dafür war The Acolyte. Die Serie lief im Sommer auf Disney+ und hat die Star-Wars-Community massiv gespalten. Durchwachsene Kritiken und schwindende Zuschauerzahlen haben dann zur Absetzung geführt.

Doch wie geht es mit der Marke weiter? Klar ist: Disney arbeitet an neuen Filmen und zwar gleich an mehreren. Wovon diese handeln werden ist offiziell noch nicht bekannt, aber ein Insider aus dem Dunstkreis der Verantwortlichen hat sich jetzt zu Wort gemeldet und verraten, dass die Figur Rey eine zentrale Rolle in den zukünftigen Produktionen spielen soll.

Laut dem Insider soll Rey „das wertvollste filmische Gut“ sein, dass die Reihe in Disneys Augen momentan zu bieten hat, weshalb der Figur eine Schlüsselrolle zuteilwird. Diese Aussage stößt vielen Fans sauer auf, denn schließlich stammt Rey, gespielt von Daisy Ridley, aus der neuen Trilogie und die kam rückblickend betrachtet sehr durchwachsen beim Publikum an.

Ist Star Wars am Ende? Fans sind sauer

Finanziell waren die Episoden 7 bis 9 zwar extrem erfolgreich, aber die inhaltliche Entwicklung der Figuren und vor allem das Ende wurden immer wieder scharf kritisiert. Weshalb die Idee, Rey wieder aufzunehmen, bei einigen Usern auf X (ehemals Twitter) für blankes Entsetzen sorgt.

Hier ein paar Zitate aus den Kommentaren:

Star Wars ist verloren. (Quelle: @TinkererYorch

Ok, Star Wars wird also das nächste Jahrzehnt lang Müll sein. (Quelle: @FERMOR_23

Wenn Rey „das wertvollste filmische Gut“ ist, ist es vielleicht an der Zeit, dass Star Wars Konkurs anmeldet. (Quelle: @lifeechoes4real

