„American Horror Story“ Staffel 13: Das Gruseln geht weiter

Nach dem Finale der letzten Season, ist „American Horror Story“ Staffel 13 offiziell bestätigt. Doch der erwartete Starttermin ist bereits verstrichen. Wann die 13. Staffel von „AHS“ startet, erfahrt ihr hier.

Schon 2020 wurde eine 13. Staffel von „American Horror Story“ angekündigt. Durch die Pandemie und diversen Streiks innerhalb Hollywoods haben sich die meisten Produktionen jedoch weit in die Länge gezogen. So auch die Horror-Anthologie-Serie.



Am 12. September 2023 feierte die 12. Staffel mit Emma Roberts und Kim Kardashian ihre Premiere – das Finale erschien jedoch erst im Sommer 2024. Zwischenzeitlich wurde mit einem Start der 13. Staffel „American Horror Story“ im Herbst 2024 gerechnet. Allerdings gab es seit der Ankündigung keine Informationen zu der kommenden Staffel. Wann genau also „AHS“ Staffel 13 erscheint, ist stand November 2024, nicht gewiss.



Jedoch kann damit spekuliert werden, dass die neue Staffel im Herbst 2025 erscheint. Da der Abstand zwischen dem Finale der 12. Season und dem maßgeblichen Start der 13. im Herbst 2024 nur wenige Monate umfasst hätte, ist es keine große Überraschung, dass sich Fans noch etwas länger gedulden müssen. Sobald wir mehr über die neue Staffel wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Auch über den Cast der neuen Staffel ist noch nicht viel bekannt. Ob wiederkehrende Darsteller wie Evan Peters oder Sarah Paulson auch in der 13. Season mit dabei sind, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen.

Übrigens: Wusstet ihr, dass die zwölfte Staffel von „American Horror Story“ die erste ist, die ein Buch als Vorlage genommen hat?

Die Nummer 13 hat eine besondere Gewichtung im Grusel- und Horror-Bereich. Immerhin ist sie die wohl am meisten vom Aberglauben befleckte Zahl unserer Zeit. Mit einer 13. Staffel könnte also das große Finale von „American Horror Story“ eingeleitet werden.



Fans können jedoch aufatmen: Laut Schöpfer der Serie, Ryan Murphy, gibt es immer wieder Ideen und Konzepte für neue Staffeln der Anthologie-Serie. In dem Interview mit The Wrap, erzählte Murphy zudem, dass er volle Unterstützung von John Landgraf – der Vorsitzende von FX Networks – habe:

John Landgraf is so cool about that. He always says, “Well, it’s really up to you. I’ll keep putting him on the air and making them.” I have the luxury of my deal, and also it just aired. So it’s not like it’s been gone forever.