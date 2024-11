„The Penguin“ Staffel 2: Steigt Farrell wieder in das Kostüm?

Die erste Staffel mit dem Batman-Bösewicht in der Form von Colin Farell ist vorbei, doch es gäbe genug Stoff für eine zweite Season. Der Hauptdarsteller hat dazu jedoch klare Worte geäußert. Kommt „The Penguin“ Staffel 2 jetzt doch?

Am 11. November 2024 ist die achte und letzte Episode der HBO-Serie „The Penguin“ in Deutschland erschienen. Nach dem Finale der ersten Staffel bleibt die Frage offen, ob wir den Pinguin in einer zweiten Season wieder sehen. Colin Farrell hatte lange Zeit dazu eine klare Antwort:

Maske und Körperanzug, die Farrell für seine Rolle als Bösewicht tragen musste, machten ihm schwer zu schaffen. Drei Stunden pro Drehtag soll der Schauspieler gebraucht haben, um sich in den Pinguin zu verwandeln. Zusätzlich soll es so heiß gewesen sein, dass Farrell am Drehort ein eigenes Zelt mit Kühlung bekommen hat.



Doch Farrells eher ablehnende Aussage zur zweiten Staffel von „The Penguin“ ist nicht das letzte Wort, das er über den Serien-Hit sprach:

If there’s a great idea [for season two], and the writing was really muscular and as strong or stronger on the page than it was the first season, of course I would do it, (Quelle: The Hollywood Reporter

Farrell würde sich also erneut in den Fettanzug begeben, sollte das Drehbuch einer zweiten Staffel von „The Penguin“ gut geschrieben sein. Stand November 2024 gibt es noch keine konkreten Pläne bezüglich neuer Episoden. Aufgrund des Erfolges der Serie, stehen jedoch die Chancen auf mehr vom Batman-Bösewicht nicht schlecht. Was also ursprünglich nur eine "Füller-Serie" sein sollte, könnte sich zu mehr entwickeln.

Der Plan von „The Penguin“ war es, eine Brücke zwischen dem ersten „The Batman“-Film mit Robert Pattinson als Fledermaus und dem darauf folgenden Sequel zu legen. Die Fortsetzung soll 2026 auf den Leinwänden erscheinen – vier Jahre nach dem Release des ersten Teils.



Platz genug gäbe es für Farrells Pinguin allemal, immerhin soll das neue Kapitel um die Fledermaus eine Trilogie werden. Farrell selbst hat von den Plänen gehört, dass der Pinguin im kommenden „The Batman“-Film auftauchen könnte – konkret etwas dazu gelesen habe er aber nicht (Quelle: Deadline). Sein erster Auftritt neben Robert Pattinsons Rächer wäre das aber nicht.



Matt Reeves, Schöpfer der Serie sprach gegenüber Deadline zu der Entwicklung des Kingpins von Gotham City:

Because we know that he’s introduced in The Batman as a kind of mid-level, sort of overlooked, mocked figure, who’s not yet in anyone’s eyes the kingpin we come to know him as in the lore. (...) And so, that was deliberate because I wanted — whereas it wasn’t Batman’s origin story, I wanted the origin stories of these other characters, of the Rogues Gallery and that story was originally going to be the entrée into the next movie.