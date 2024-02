Blue Lock: Alle Infos zu Staffel 2 und dem Prequel-Film

Während Argentinien mit Messi bei der WM 2022 zum Weltmeister gekürt wird, erklimmt ein Fußball-Anime die Leiter der Charts. Blue Lock begeistert Anime- und Sport-Fans gleichermaßen, doch wann erscheint endlich Staffel 2?

Anime Facts

Staffel 2 von Blue Lock: Wann geht es weiter?

Im März 2023 wurde Staffel 2 von Blue Lock offiziell bestätigt. Außerdem wurde der Film „Episode Nagi“ angekündigt – dazu später mehr. Einen genauen Starttermin von Staffel 2 des Animes gibt es allerdings nicht. Geschätzt wird der Release auf Herbst 2024. Sobald das Erscheinungsdatum bekannt ist, erfahrt ihr es hier.

Wie schon Staffel 1, wird wohl auch die Fortsetzung gegen Ende des Jahres auf Crunchyroll verfügbar sein. Der erste Teil umfasste 24 Episoden und erzählte die Geschichte vom aufstrebenden Fußball-Star Yoichi Isagi und dem namensgebenden Projekt des japanischen Fußballbundes „Blue Lock“.

Um was geht es in Staffel 2? (Achtung: Spoiler!)

Folgt der Anime der Manga-Vorlage, steht vermutlich die dritte Auswahlrunde des Fußball-Projektes an. Mit Sae Itochi, dem älteren Bruder von Rin Itoshi, wird gegen Ende der ersten Staffel ein neuer Charakter gezeigt.

Die 35 übrigen „Rohdiamanten“ bekommen die Chance, einen Platz in der japanischen U20-Nationalmannschaft zu ergattern. Dafür müssen sie nicht nur ihre Kontrahenten, sondern auch ihre eigenen Team-Kameraden übertreffen.

„Blue Lock“-Film: Episode Nagi

Mit der Ankündigung der zweiten „Blue Lock“-Staffel, wurde auch „Episode Nagi“ vorgestellt. Leider ist zum aktuellen Zeitpunkt wenig über den Film bekannt, auch ein Erscheinungsdatum für Deutschland steht noch aus.

In Japan läuft „Blue Lock: Episode Nagi“ schon am 19. April 2024 über die Kino-Leinwände. Es handelt sich hierbei um ein Prequel zum Anime bzw. Manga, das den Charakter um Seishiro Nagi in den Vordergrund stellt. Ihr erfahrt, was Nagi vor seiner Nominierung für „Blue Lock“ erlebt hat.