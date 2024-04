Die Stimmen hinter dem Anime: Wer sind die Synchronsprecher von One Piece?

In Japan sind Synchronsprecher eine große Sache – erst recht, wenn sie die Charaktere eines solchen legendären Animes wie „One Piece“ zum Leben erwecken. Doch wer sind die Menschen, die hinter Luffy, Nami und Co. stecken?

Anzeige

One Piece – über 1.000 Folgen Piratenspaß

Es gibt kaum eine kultigere Anime-Serie als „One Piece“. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, ob groß oder klein. Vor allem die Millennials, die mit der Serie aufgewachsen sind, fühlen sich mit Ruffy und seinem Team auf einer besonderen Ebene verbunden. Zwar müsst ihr auch hier euch auf die eine oder andere Filler -Episode einstellen, aber mit unserer Auflistung der Filler könnt ihr diese mühelos überspringen und euch auf das Wesentliche konzentrieren.

Doch ist es nicht nur die Story, die für den Erfolg eines Animes ausschlaggebend ist. Mit einer passenden Synchro-Besetzung wird aus einem 2D-Charakter ein Superstar und gerade bei so einem monumentalen Werk wie „One Piece“ ist die richtige Stimme von immenser Wichtigkeit.

Anzeige

Glücklicherweise ist diese bei „One Piece“ zu 100 % gelungen – und wir stellen euch die Raketen vor, die unseren Lieblingscharakteren von „One Piece“ Leben einhauchen!

Ruffy: Daniel Schlauch

Eine Rolle fürs Leben – eine andere Stimme als die von Daniel Schlauch würde nach all den Jahren bei den Fans sicherlich eine Krise verursachen. (Bildquelle: Eiichiro Oda/NoxxDS)

Ruffys Synchronsprecher:

Daniel Schlauch (Deutsch)

Mayumi Tanaka (Japanisch)

Colleen Clinkenbeard (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Iñaki Godoy

Anzeige

Oftmals sind es weibliche Synchronsprecherinnen, die jungen, männlichen Charakteren in Anime ihre Stimmen leihen, ähnlich wie im Fall von Ruffy, bei dem Mayumi Tanaka und Colleen Clinkenbeard diese Aufgabe übernommen haben.

In Deutschland hingegen ist den Fans vor allem die charakteristische Stimme von Daniel Schlauch vertraut, der seit mehr als zwei Jahrzehnten Ruffy mit seiner herausragenden Synchronarbeit lebendig macht. Darüber hinaus ist er für seine bemerkenswerten Leistungen als Ryoga Hibiki in Ranma ½ und als die deutsche Synchronstimme von Zac Efron bekannt.

Wenn ihr den ikonischen Strohhut-Look von Ruffy rocken wollt, dann haben wir für euch genau die richtige Kopfmode für den nächsten Sommer bereit.

Zorro: Uwe Thomsen

Auf den ersten Blick mag Zorro mürrisch erscheinen, doch hinter der harten Fassade steckt ein weicher Kern. (Bildquelle: Eiichiro Oda / uwethomsen.de)

Zorros Synchronsprecher:

Uwe Thomsen (Deutsch)

Kazuya Nakai (Japanisch)

Christopher R. Sabat (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Mackenyu Maeda

Bis 2014 wurde Zorro zunächst von Philipp Brammer gesprochen, der aber leider vorzeitig verstarb. Seitdem verleiht Uwe Thomsen dem kühnen Krieger seine Stimme. Thomsen ist ebenso für seine Rolle in den Filmen wie „Schmucklos“ und „Nachts auf einer Brücke“ bekannt.

Sanji: Hubertus von Lerchenfeld

Süßes sonst gibts Saures: Für seine Freunde hat Sanji viele Leckerbissen übrig, seine Feinde müssen jedoch mit einer ordentlichen Portion Faustsalat rechnen. (Bildquelle: Eiichiro Oda / myfanbase.de)

Sanjis Synchronsprecher:

Hubertus von Lerchenfeld (Deutsch)

Hiroaki Hirata (Japanisch)

Eric Vale (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Taz Skylar

Hubertus von Lerchenfeld hat schon einige markante Rollen als Anime-Synchronsprecher übernommen. So verkörperte er diverse Charaktere von Sailor Moon, Shaman King oder Inu Yasha. Er übernahm ebenso die Rolle solcher beliebten und berühmten Charaktere wie Jeff „Joker“ Moreau aus Mass Effect.

Die Rezepte des Piratenkoch Sanjis gibt es beim Carlsen Manga-Verlag zum Nachkochen – also ran an die Buletten!

Nami: Stephanie Kellner

Namis Synchronsprecher:

Stephanie Kellner (Deutsch)

Akemi Okamura (Japanisch)

Luci Christian (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Emily Rudd

Stephanie Kellner erlange bereits als sie jung war Bekanntheit als Schauspielerin, als sie solche Rollen übernahm wie die von Nadine Voss bei „Marienhof“ und in diversen anderen Serien und Filmen. Neben Nami übernahm sie sehr viele Sprecherrollen in deutschen Lokalisationen von Filmen, unter anderem als Diane Kruger und Jessica Alba.

Auch wenn ihr nie von der Teufelsfrucht werdet kosten können, soll das kein Hindernis sein, um nicht zumindest etwas Kuscheliges im Arm halten zu dürfen. Dürfen wir vorstellen: zum Anbeißen flauschig, die Frucht, um sie alle zu schmusen:

One Piece – Gomu Gomu Teufelsfrucht Kissen Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 29.04.2024 14:40 Uhr

Robin: Simone Brahmann

Die eloquente und elegante Robin darf sich nicht ohne Grund als eine der beliebtesten Ladys von „One Piece“ wissen. (Bildquelle: Eiichiro Oda / Peter Bischoff / Getty Images)

Robins Synchronsprecher:

Simone Brahmann (Deutsch)

Yuriko Yamaguchi (Japanisch)

Stephanie Young (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Simone Brahmann hat sich schon von Kindesbeinen an vor der Kamera wiedergefunden, ob bei „Zwei Nasen tanken Super“ neben Thomas Gottschalk oder in Krimiserien wie „Ein Fall für zwei“. Sie übernahm ebenso schon frühzeitig viele Sprecherrollen in Filmen und Serien, unter anderem bei Anime-Serien wie Hellsing, InuYasha oder Sonic X.

Lysop: Dirk Meyer

Im Laufe der Serie zeigt Lysop eine beeindruckende Charakterentwicklung – Hut ab! (Bildquelle: dirkmeyeronline.de / Toei Animation)

Lysops Synchronsprecher:

Dirk Meyer (Deutsch)

Kappei Yamaguchi (Japanisch)

Sonny Strait (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Jacob Romero Gibson

Dirk Meyer darf sich eine wahre Größe unter deutschen Synchronsprechern nennen. Neben Lysop ist er ebenso die Stimme des Publikumslieblings Philip J. Fry in „Futurama“ und des naiven Butters Stotch in „South Park“. Auch in Videospielen wie „Borderlands“ und „Borderlands 2“ übernahm er bereits einige Sprechrollen so wie die des Hunters Mordecai.

Chopper: Martin Halm

Selbst wenn jemand „One Piece“ nicht kennt – der süße Tony Tony Chopper ist weit über die Serie hinaus bekannt. (Bildquelle: Toei Animation)

Choppers Synchronsprecher:

Martin Halm (Deutsch)

Ikue Otani (Japanisch)

Brina Palencia (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Nachdem Martin Halm bereits die Rolle von Shanks übernahm, erweiterte sich sein Portfolie ab Folge 263 um die Rolle von Tony Tony Chopper.

Dieser Chopper ist doch wirklich süß. Und sein Style erst – unvergesslich. Wenn ihr den Chopper-Look rocken wollt, dann haben wir genau das richtige Accessoire für euch:

One Piece Tony Chopper Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.04.2024 14:14 Uhr

Franky: Frank Engelhardt

Das Design von Franky bringt die überspitzten Körperproportionen der „One Piece“-Charaktere besonders gut zum Vorschein. (Bildquelle: Toei Animation / discogs.com)

Frankys Synchronsprecher:

Frank Engelhardt (Deutsch)

Kazuki Yao (Japanisch)

Patrick Seitz (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Frank Engelhardt teilt nicht nur den Namen mit dem Charakter Franky; seine beeindruckende Liste von gesprochenen Charakteren macht ihn selbst zu einem wandelbaren Cyborg der Stimmenkunst. Diejenigen, die in den 90ern aufgewachsen sind, werden ihn sicherlich als die markante Stimme des schelmischen Katers Salem in der Serie „Sabrina – Total Verhext!“ erkennen. Zusätzlich zu seinen vielfältigen Rollen ist Engelhardt ein Kollege von Gutjam, da er in „Family Guy“ die Stimme des cleveren Hundes Brian übernimmt.

Brook: Benedikt Gutjan

Das durchgeknallte Skelett Brook erweckt jede Party zum Leben. (Bildquelle: Eiichiro Oda / tz.de)

Brooks Synchronsprecher:

Benedikt Gutjan (Deutsch)

Cho (Japanisch)

Ian Sinclair (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Benedikt Gutjan hat früh angefangen und darf bereits viele Synchro-Erfolge verzeichnen. Er ist die deutsche Stimme von Seth Green und Adam Brody und zudem die Stimme hinter Chris Griffin von „Family Guy“. Er ist ebenso bekannt als Radiomoderator des Münchner Senders Energy und Bayern 3.

Dass One Piece extrem populär ist steht wohl außer Frage. Aber welche anderen Animes haben es dem Publikum noch angetan? Findet das in unserer Bilderstrecke zu Netflix‘ beliebtesten Anime heraus:

Roger: Hartmut Neugebauer

Auch wenn Ruffy nie den alten Piratenkönig persönlich traf, bleibt er für ihn eine große Inspiration. (Bildquelle: Toei Animation / Crunchyroll / discogs.com)

Rogers Synchronsprecher:

Hartmut Neugebauer (Deutsch)

Chikao Ohtsuka und Masane Tsukayama (Japanisch)

Sean Hennigan (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Michael Dorman

Hartmut Neugebauer war einer der beliebtesten und geforderten Synchronsprecher Deutschlands. Mit seiner mächtigen Stimme erweckte er nicht nur die deutsche Version von Boromir aus „Herr der Ringe“ zum Leben, sondern auch der liebenswerte Hagrid aus „Harry Potter“ fand durch ihn Einzug in Millionen deutschsprachige Herzen. Auch als Dr. Eggmann verkörperte er den ultimativen Bösewicht der Sonic-Reihe.

Blackbeard: Christoph Jablonka

In die Geschichte geht der skrupellose Pirat als die einzige Person ein, die jemals zwei Teufelsfrüchte gegessen hat. (Bildquelle: Toei Animation / picture-alliance/dpa)

Blackbeards Synchronsprecher:

Christoph Jablonka (Deutsch)

Kosugi Jurota (Japanisch)

Cloe Brown und Chris Rager (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Christoph Jablonka überrascht nicht nur als deutscher Synchronsprecher des gefürchteten Bösewichts Blackbeard aus „One Piece“, sondern er ist auch die markante zweite Stimme von Homer Simpson, eine Rolle, die er seit 2015 mit Bravour von Norbert Gastell übernommen hat. Doch seine Vielseitigkeit hört hier nicht auf; Fans von „Kurzgesagt“ werden erstaunt sein zu erfahren, dass derselbe Sprecher, der Homer und Blackbeard verkörpert, auch die informative Stimme hinter den wissenschaftlichen Aufklärungsvideos dieser Serie ist. Ein wahres Multitalent in der Welt der Synchronisation!

Shanks: Martin Halm

Zunächst mag Shanks ein potenzieller Konkurrent für Ruffy sein, doch der Piratenkapitän zeigt sich stets von seiner besten Seite und nimmt eine eher neutrale Haltung ein. (Bildquelle: martinhalm.de / Eiichiro Oda)

Shanks‘ Synchronsprecher:

Martin Halm (Deutsch)

Shuichi Ikeda (Japanisch)

Brandon Potter und Aaron Dismuke (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Peter Gadiot

Martin Halm ist eine etablierte Größe in der deutschen Film- und Serienbranche. Seit den 1980er Jahren hat er eine breite Palette von Rollen übernommen, darunter die liebenswerte Figur des Pechvogels Ted Mosby in „How I Met Your Mother“. Beeindrucken ist auch, dass er auch der Einzige in unserer Liste, der gleich zwei Charaktere aus „One Piece“ verkörperte – darunter das niedliche Rentier Chopper.

Crocodiles: Frank Röth

Mit Crocodile ist nicht zu spaßen: Dieser Gegner bereitete Ruffy und seiner Crew sehr viele Probleme. (Bildquelle: frankroeth.com / Eiichiro Oda)

Crocodiles Synchronsprecher:

Frank Röth (Deutsch)

Ryzuaburo Otomo (Japanisch)

John Swasey (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Der gebürtige Pfälzer Frank Röth erlangte große Berühmtheit zunächst mit dem Film „KOLP“, wo er nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch das Drehbuch zu verfasste. Seit 2009 spielt er in der ZDF-Serie „Lotta“ eine wiederkehrende Rolle und schaffte es sogar, 2023 an der Seite von Cate Blanchett in „TÁR“ für sechs Oscar-Nominierungen zu sorgen. Des Weiteren ist er die deutsche Stimme von Greg Lestrade bei BBCs „Sherlock Holmes“.

Buggy: Gudo Hoegel

Buggys Synchronsprecher:

Gudo Hoegel (Deutsch)

Shigeru Chiba und Subaru Kimura (Japanisch)

Mike McFarland (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Jeff Ward

Gudo Hoegel, der den Clown Buggy spricht, ist dem deutschen Zuschauer nicht nur aus „One Piece“ bekannt: Als Darkwing Duck oder Busfahrer Otto von „Die Simpsons“ verkörperte er viele allseits beliebte Charaktere. Er ist zudem die deutsche Synchronstimme von Timothy Spall.

Garp: Dieter Memel

Auch wenn viele Anime-Charaktere ohne Familie auskommen müssen, hat Ruffy immerhin seinen Opa, der ihm aus den Schatten den Rücken stärkt. (Bildquelle: Toei Animation / artofvoices)

Garps Synchronsprecher:

Dieter Memel (Deutsch)

Hiroshi Naka (Japanisch)

Brian Mathis (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Vincent Regan

Dieter Memel übernahm schon viele prägnante Rollen in der deutschen Industrie, dazu zählt Butler Walter in „Hellsing“, Engineer und Medic in „Team Fortress 2“ oder auch die Hauptrolle in der deutschen Vertonung der schwedischen Erfolgsserie „Kommissar Beck“.

Wenn euch diese Synchronsprecher-Liste Lust auf mehr One Piece macht, dann besorgt euch diesen schönen Sammelschuber, um keine Piratenfolge zu verpassen:

One Piece - TV Serie - Vol. 1 - [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.04.2024 11:00 Uhr

Ace: Pascar Breuer

Die tragische Geschichte von Ace sorgte für viele Tränen bei den Fans. (Bildquelle: Toei Animation / IMAGO / Future Image)

Aces Synchronsprecher:

Pascal Breuer (Deutsch)

Toshio Furukawa (Japanisch)

Travis Willingham (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Neben dem sympathischen Ace verkörperte Pascal Breuer bereits viele relevante Rollen. So ist er zum Beispiel die deutsche Stimme des Bollywood-Superstars Shah Rukh Khan.

Wusstet ihr, dass die One-Piece-Charaktere eigentlich Nationalitäten haben? Diese zu erraten ist gar nicht so einfach, also stellt euer Wissen und Gespür bei diesem GIGA-Quiz unter Beweis!

One Piece Kenner-Quiz: Wie gut kennt ihr die Strohhüte wirklich?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.