Nichts für Kinder: Amazon Prime wirft schlüpfrigen Kult-Anime raus

Bei Amazon Prime Video fliegen in den nächsten zwei Wochen wieder diverse Animes aus dem Programm. Darunter auch ein echter Geheimtipp: Witchblade. Wir verraten euch, was ihr über den anzüglichen Action-Anime wissen müsst.

Schon mal von Witchblade gehört? Der Anime aus dem Jahr 2006 ist heute relativ unbekannt, genießt aber durchaus Kultstatus. Die 24-teilige Serie basiert auf dem gleichnamigen US-Comic von Image Comics (The Walking Dead) und handelt von der jungen Mutter Masane Amaha, die sich mit ihrer Tochter vor der Regierung versteckt.

Der Grund: Masane ist die Trägerin des legendären Witchblades, das sie in eine ultimative Waffe verwandeln kann.

Der Anime richtet sich mit allerlei Gewalt und Nacktheit dabei klar an ein älteres Publikum. In Deutschland sind die meisten Folgen daher auch ab 16 freigegeben.

Wer schnell ist und zudem Amazon Prime nutzt, kann den kompletten Anime noch bis zum 15. Juli 2024 über Prime Video ohne zusätzliche Kosten schauen:

Danach müsst ihr für die digitale Version mindestens 34,99 Euro hinlegen. Alternativ könnt ihr euch Witchblade aber auch in einer Blu-ray-Box ins Regal stellen. Auch hier werdet ihr auf Amazon fündig:

Auf MyAnimeList, dem IMDb für Anime, hält Witchblade einen vorzeigbaren User-Score von 72 Prozent (Quelle: MyAnimeList). Und auch auf Amazon wird der kultige Anime in den höchsten Tönen gelobt. Manche Käufer sprechen sogar von einem Meisterwerk. Das erklärt dann auch den sehr positiven Schnitt von 4,5 Sternen auf Amazon.

Vielleicht überzeugt euch ja dieses User-Review auf MyAnimeList:

Insgesamt war Witchblade eine sehr unterhaltsame Erfahrung. Der Anime fing etwas langsam an, was die Charakterentwicklung angeht, aber man sollte nicht gleich aufgeben. (...) Wenn die Handlung in Gang kommt, geht es richtig los, die Charaktere hören auf, Idioten zu sein, und plötzlich kann man nicht mehr wegschauen. Ignoriert diesen Anime nicht, so wie ich es zuerst getan habe. Witchblade ist eine Serie, die es wert ist, dass man ihr eine Chance gibt. (Quelle: MyAnimeList)