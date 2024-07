Amazon stellt eigene Soundbar vor – doch die hat einen großen Haken

Amazon bringt seine Soundbar nun auch nach Deutschland. Sie wurde speziell für Fire TV entwickelt und ist mit einem Rabatt von 30 Euro im Vorverkauf erhältlich. Trotz Dolby Audio und Bluetooth-Unterstützung dürfte die Soundbar für die meisten Nutzer uninteressant sein – denn Amazon orientiert sich an Apple.

Amazon bringt Fire-TV-Soundbar nach Deutschland

In den USA ist sie schon länger erhältlich, nun kann sie auch in Deutschland zumindest vorbestellt werden: Amazon hat seine Soundbar vorgestellt, die speziell für Fire-TV-Geräte entwickelt wurde (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Für die volle Funktionalität muss ein Fire-TV-Mediaplayer oder ein kompatibler Smart-TV vorhanden sein. Ähnlich wie bei Apple hapert es also an der Kompatibilität. Amazon will die Nutzer möglichst im eigenen Ökosystem halten.

Die Soundbar ist rund 60 cm lang und verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Leistung von jeweils 20 Watt. Unterstützt werden Audiotechnologien wie DTS Virtual sowie Dolby Audio, um ein möglichst immersives 3D-Klangerlebnis zu schaffen. Die Soundbar verfügt über mehrere EQ-Modi wie Film, Musik und Dialog, um den Klang an verschiedene Inhalte anzupassen. Alexa wird nicht unterstützt.

Anzeige

Die Anschlüsse umfassen HDMI, USB-A und eine digitale optische Schnittstelle. Darüber hinaus bietet das Gerät Bluetooth-Konnektivität, um Musik oder andere Audioinhalte von mobilen Geräten zu streamen. Die Soundbar ist so konzipiert, dass die Audioausgabe nach dem Einschalten nahtlos von den TV-Lautsprechern übernommen wird. Zur Steuerung von Fernseher und Soundbar reicht laut Amazon eine einzige Fernbedienung aus.

Das solltet ihr vor dem Kauf einer Soundbar wissen:

Soundbars: Was man vor dem Kauf wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

Amazon Fire-TV-Soundbar kostet 109,99 Euro

Wer sich im Vorverkauf für die Fire-TV-Soundbar von Amazon entscheidet, zahlt 109,99 Euro. Die Auslieferung soll am 29. Juli 2024 beginnen. Als regulären Preis gibt Amazon 139,99 Euro an, Vorbesteller erhalten also einen Rabatt von 21 Prozent.

Anzeige

Wir stellen vor: Amazon Fire TV Soundbar, 2.0-Lautsprecher mit DTS Virtual:X und Dolby Audio sowie B Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2024 12:24 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.