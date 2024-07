Amazon überrascht: Das sind die 25 meistverkauften Produkte ever

© Bildquelle: Imago / CHROMORANGE 1 / 26

Seit 25 Jahren gibt es den Online-Versandriesen Amazon nun schon, bei dem es so gut wie alles zu kaufen gibt. Doch was wurde bisher deutschlandweit am häufigsten geshoppt? Amazon hat jetzt eine Liste der bislang beliebtesten Produkte veröffentlicht.

Für die meisten gehört der US-amerikanische Online-Versandhändler schon zum Alltag. Jetzt hat Amazon eine Liste der 25 am häufigsten verkauften Produkte in Deutschland seit Marktantritt veröffentlicht. Neben Helene Fischer, Fire TV Stick und Spiegel-Bestsellern sind auch einige Überraschungen dabei – folgende Produkte haben es auf die Liste geschafft (in alphabetischer Reihenfolge).