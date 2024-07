Kostet nur noch die Hälfte: Amazon verkauft praktisches AirTag-Zubehör für 9,99 Euro

Morgens in Eile und die Schlüssel sind wie vom Erdboden verschwunden? Genau für solche Fälle hat Apple die AirTags erfunden. Leider haben die kleinen Tracker aber eine hausgemachte Schwäche. Die Lösung dafür kommt von Markenhersteller Belkin – und kostet aktuell bei Amazon nur noch 9,99 Euro.

Amazon verkauft AirTag-Hülle mit Karabinerhaken mit 50 Prozent Rabatt

Ob geklautes Fahrrad, verlegter Schlüssel oder verlorenes Gepäck: Die AirTags sind echte Retter in der Not. Problem an den Trackern: Sie besitzen keine Öse, um sie an Schlüsselbund, Rucksack oder anderen Gegenständen zu befestigen.

Dafür bietet Apple teures Zubehör an, das mit rund 50 Euro mehr als ein einzelnes AirTag kostet. Günstiger und praktischer sind hingegen die AirTag-Hüllen mit Karabinerhaken von Belkin, die es aktuell bei Amazon für nur 9,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt – satte 50 Prozent günstiger als sonst. Wer Mitglied bei Amazon Prime ist, spart sich die Versandkosten.

Das praktische AirTag-Zubehör bietet Schutz und einfache Befestigung für Apples kleine Tracker. Mit ihrem Schnappverschluss halten sie den AirTag sicher fest, während ein Karabinerhaken das Anbringen an verschiedenen Gegenständen ermöglicht. Ob am Schlüsselbund, Rucksack oder der Handtasche – der Halter sorgt dafür, dass der AirTag immer dort ist, wo er gebraucht wird.

Neben der Befestigung bietet die Hülle auch Schutz für den AirTag. Erhöhte Ränder schützen vor Kratzern, wenn der Tracker mal gegen harte Oberflächen stößt. Eine clevere Aussparung sorgt dafür, dass personalisierte Gravuren auf dem AirTag trotz des Schutzes sichtbar bleiben – praktisch für alle, die ihren Tracker individuell gestaltet haben.

Für wen lohnt sich die AirTag-Hülle mit Karabinerhaken auf Amazon?

Bei über 1.000 Bewertungen erreichen die AirTag-Hüllen mit Karabinerhaken von Belkin durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen – eine exzellente Bewertung also. Käufer loben vor allem den praktischen Nutzen im Alltag. Einer von ihnen hat sie sogar am Halsband seines Hundes befestigt. Wer eine sichere, praktische und günstige Befestigungsmöglichkeit für AirTags sucht, ist hier goldrichtig.

