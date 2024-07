Wie lauten die Amazon-Lieferzeiten? Wann kommt mein Paket an? Bei der Bestellung könnt ihr (auch nachträglich) aus verschiedenen Lieferoptionen auswählen, die bestimmen, wie schnell eure Sendung bei euch ist.

Wann kommt mein Amazon-Paket an?

Habt ihr bereits eine Bestellung aufgegeben, seht ihr die voraussichtliche Lieferzeit in der Rubrik „Meine Bestellungen“. Klickt dort neben dem entsprechenden Artikel auf „Lieferung verfolgen“, um die Amazon-Paketverfolgung zu nutzen.

Amazon zeigt den Lieferzeitpunkt über euren Bestellungen an. (Bildquelle: GIGA)

Die besten Tipps und Tricks zu „Amazon Prime“:

Die Amazon-Lieferzeiten

Die Amazon-Lieferzeiten unterscheiden sich je nachdem, bei welchen Anbieter ihr gekauft habt. Amazon bieten mehrere Lieferzeiten an, die an die vorgegebenen Versandarten gebunden sind. Bei Marketplace-Verkäufern (Amazon-Drittanbietern) können die Lieferzeiten unterschiedlich sein oder abweichen. Prüft diese am besten bevor ihr eine Bestellung endgültig abschickt.

Versandart Lieferzeit / Zustellung Versandkosten Normal & Prime Standardversand 1-2 Werktage 3 Euro / kostenfrei Premiumversand am Werktag nach Versand 6 Euro / kostenfrei Premiumversand Langstrecke 2 Werktage nach Versand 6 Euro / kostenfrei Morning-Express bis 12 Uhr am Werktag nach Versand 9,99 Euro / 5 Euro Evening-Express (Amazon Same-Day) am Versandtag zwischen 18 und 21 Uhr 9,99 Euro / 5 Euro Spezialversand für Artikel ohne Jungendfreigabe 1-2 Werktage 5 Euro Spezialversand für hochwertige Produkte 1 Werktag nach Versand kostenfrei Standardlieferung von Großgeräten Liefertermin nach Absprache kostenfreie Lieferung am Montag-Freitag Amazon Pantry - - / 4,99 Euro pro Pantry Box

Wenn ihr Prime-Kunde bei Amazon seid, sind die meisten Lieferungen für euch kostenlos. Hier könnt ihr Amazon-Prime kostenlos testen. Um zu prüfen, ob die Same-Day-Lieferzeit für eure Postleitzahl verfügbar ist, schaut ihr hier vorbei. Dann wird euch euer Paket am gleichen Tag der Bestellung geliefert.

Wie berechnet Amazon die Lieferzeiten?

Die Lieferzeiten werden anhand von Werktagen berechnet. Feiertage werden dabei berücksichtigt. Falls bei der Bestellung eine Wochenendzustellung angeboten wird, werden auch Samstage und Sonntage in der Lieferzeit miteingerechnet. Bevor ihr eure Bestellung abschickt, solltet ihr prüfen, ob ihr auch die schnellste angebotene Option ausgewählt habt. Bei Prime-Kunden kann es beispielsweise vorkommen, dass standardmäßig die langsamere Lieferoption ausgewählt ist.

Amazon-Lieferzeit nachträglich ändern

Habt ihr den Artikel erst vor kurzem bestellt, könnt ihr die Lieferzeit manchmal noch nachträglich ändern. So geht's:

Öffnet auf Amazon „Meine Bestellungen“. Klickt neben dem entsprechenden Artikel auf den Button „Versandgeschwindigkeit ändern“. Wählt hier die neue Versandart und Lieferzeit aus. Falls sich die Lieferzeit nicht ändern lässt und der Artikel noch nicht versandt wurde, solltet ihr den Verkäufer kontaktieren und eure Änderungswünsche mitteilen. Alternativ könnt ihr die Bestellung stornieren, sofern diese noch nicht zu weit zurückliegt, und sie erneut mit anderer Versandoption aufgeben.

Hier ändert ihr die Lieferzeit für euer Amazon-Paket. (Bildquelle: GIGA)

Amazon-Lieferzeit bei Bestellung ändern

Legt eure Bestellung in den Warenkorb. Klickt auf den Button „Zur Kasse gehen“. Im Abschnitt „Artikel und Versand prüfen“ wählt ihr aus den vorhandenen Versandarten aus. Dahinter seht ihr die voraussichtliche Lieferzeit. Unter Umständen wird auch nur eine Versandart angeboten.

Hier seht ihr Versandart und Lieferzeiten eurer Bestellung. (Bildquelle: GIGA)

