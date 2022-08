Der Amazon-Evening-Express gehört zu den schnellsten Versandarten des Online-Kaufhauses. Allerdings ist er für Nicht-Prime-Kunden ziemlich teuer und auch nicht immer verfügbar. Lest hier, was der Express-Versand am gleichen Abend kostet, welche Regeln dafür gelten und ob ihr eine Entschädigung bekommt, wenn das Paket doch erst am Folgetag ankommt.

Der Evening-Express-Versand von Amazon wird auch als „Same Day“ bezeichnet und nur in bestimmten Postleitzahlen-Bereichen angeboten. Allerdings gelten dafür auch noch andere Regeln, die wir euch unten erläutern.

Wann liefert Amazon-Evening-Express und was kostet er?

Wenn ihr in einer der aktuell 24 Gebiete Deutschlands wohnt, in der Amazons „Same-Day“ überhaupt angeboten wird, dann liefert der „Evening-Express“ euch die Ware am Bestelltag zwischen 18 und 22 Uhr – kostenlos und ohne Aufpreis.

Wie funktioniert Amazon-Evening-Express?

Voraussetzungen für Amazons Evening-Express:

Für eine kostenlose Lieferung müsst ihr Amazon-Prime -Kunde sein (sonst wird grundsätzlich ein Aufschlag von 10 Euro berechnet).

-Kunde sein (sonst wird grundsätzlich ein Aufschlag von 10 Euro berechnet). Ihr müsst in einem unterstützten Postleitzahlenbereich liegen, den ihr hier nachprüfen könnt.

liegen, den ihr hier nachprüfen könnt. Der Bestellwert muss bei mindestens 20 Euro liegen (sonst wird ein Aufschlag von 5 Euro fällig).

liegen (sonst wird ein Aufschlag von 5 Euro fällig). Es muss sich um „ qualifizierte Same-Day-Artikel “ handeln. Das wird in der Bestellübersicht angezeigt. Auch in der App sieht man dann das „Gratis Same-Day-Logo“.

“ handeln. Das wird in der Bestellübersicht angezeigt. Auch in der App sieht man dann das „Gratis Same-Day-Logo“. Zustellung erfolgt an Privatadressen von Montag bis Samstag und nicht an Feiertagen.

Das klingt alles nicht so schwierig, doch die Realität sieht etwas anders aus. Wenn ihr gezielt nach „Gratis-Same-Day-Artikeln“ sucht, die noch am selben Abend per Evening-Express ankommen sollen, werdet bei Amazon häufig die Meldung „Ihre Suche ergab keine Artikel, die heute versandt werden können“ bekommen. Auch bei den Filtermöglichkeiten ist die Option „Lieferung Heute“ ausgegraut und ihr könnt bestenfalls „Lieferung Morgen“ auswählen.

Das ist aber möglicherweise auch vom Postleitzahlengebiet abhängig. Offenbar sind selbst die qualifizierten Bereiche nicht alle gleich gut abgedeckt. Was theoretisch am selben Tag geliefert werden könnte, erfahrt ihr unter amazon.de/sameday.

Zahlt Amazon eine Entschädigung, wenn der Evening-Express zu spät kommt?

Alternativ zum Evening-Express am selben Tag, bietet Amazon einen Morning-Express an, der euch als Prime-Mitglied pro Artikel 5 Euro und als Normalkunde 9,99 Euro kostet.

Der Evening-Express ist jedoch für Prime-Kunden ab 20 Euro Bestellwert eine kostenlose Service-Leistung .

. Falls die garantierte Lieferung am nächsten Morgen nach 12:00 Uhr ankommt, erstattet Amazon die zusätzlichen Liefergebühren.

Wenn jedoch beim Evening-Express keine Zusatzgebühren anfallen, könnt ihr hier auch keine Entschädigung erwarten. Solltet ihr einen bestellten Artikel unbedingt am selben Tag benötigen, weil euch sonst eventuell ein finanzieller Schaden entsteht, so ist das laut den Lieferbedingungen euer eigenes Risiko. Habt ihr allerdings einen Lieferaufschlag für die Express-Lieferung bezahlt, könnt ihr diesen auch von Amazon erstattet bekommen. Lasst euch in dem Fall den Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung quittieren.

Amazon nutzt zwar alle Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf aber wenn die Sendung erst einmal unterwegs ist, hat der Versender auch keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis.

