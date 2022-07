Vor nicht allzu langer Zeit unvorstellbar: Am Amazon Prime Day erhaltet ihr aktuell einen gut bewerteten 4K-Beamer von Viewsonic zum Angebotspreis.

Viewsonic PX701-4K zum Bestpreis

Er ist ohnehin schon ein Preis-Leistungs-Knaller, jetzt ist der Viewsonic PX701-4K für nur 749 Euro bei Amazon am Prime Day nochmals rund 100 Euro günstiger als normalerweise. Das Angebot gilt exklusiv für Prime-Mitglieder im Rahmen des Prime Day 2022.

Was macht den 4K-Beamer von Viewsonic so beliebt?

Bei Fernsehern ist 4K schon Standard, bei Videoprojektoren ist die besonders hohe Auflösung nur in den oberen Preisklassen zu finden. Der ViewSonic PX701-4K ist in der Hinsicht ein günstiger Einstieg in die Welt der Ultra-HD-Beamer. Er kann dank XPR-Shift-Technologie 4K-Signale entgegennehmen und verarbeiten – besitzt allerdings kein natives 4K-Panel, was derzeit nur sehr teure Modelle (ca. 5.000 Euro und mehr) bieten. Als Anschlüsse stehen 2 HDMI-Buchsen (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2), ein Audio-Ausgang (3,5 mm), USB-A (Stromversorgung) und RS232 (Steuerung) zur Verfügung.

Anschlüsse und Bedienelemente des PX701-4K (Bildquelle: Viewsonic)

Vorteile:

4K-Auflösung (PixelShift) zum Einstiegspreis

Gute subjektive Bildqualität

Unterstützt HDR10

Nachteile:

Kein 3D

Die durchschnittliche Amazon-Kundenbewertung für den Viewsonic-Beamer beträgt aktuell 4,4 von 5 Sternen – bei über 800 abgegebenen Stimmen.

„Bildeindruck ist angenehm plastisch“ lobt Michael B. Rehders vom Lite Magazin (01/2021). Das Preis-Leistungs-Verhältnis des ViewSonic PX701-4K wird mit „hervorragend“ bewertet. Für das auf Video-Projektoren spezialisierte Magazin Projektor Central schreibt M. David Stone: „Der ViewSonic PX701-4K ist vielleicht nicht ganz die Lichtkanone, die man sich für HDR bei Umgebungslicht wünscht, aber er nähert sich diesem Niveau zumindest an, und das zu einem günstigen Preis für einen 4K-Projektor.“ Der Input-Lag ist sehr niedrig, sodass auch Computerspiele ohne spürbare Verzögerung dargestellt werden können. Das Lüftergeräusch ist zwar hörbar, neige aber dazu „im Hintergrund zu verschwinden, besonders in einem Familienzimmer mit Umgebungsgeräuschen.“

