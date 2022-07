Zum Prime Day 2022 wird selbst der günstige Handy-Hersteller Xiaomi noch günstiger. Wer bei einem Smartphone auf Gaming nicht verzichten will, sollte sich das Angebot zum Poco F4 GT nicht entgehen lassen.

Xiaomi Poco F4 GT: Gaming-Handy zum Spitzenpreis

Am 12. und 13. Juli findet der Amazon Prime Day 2022 statt, bei dem ihr von vielen Angeboten profitieren könnt. Wer vor allem nach einem neuen Smartphone mit starker Leistung sucht, dafür aber nicht tief in die Tasche greifen will, kann bei Xiaomi zuschlagen. Zum Prime Day gibt es das Gaming-Handy Poco F4 GT für 449,90 Euro (statt zum Normalpreis von 599,90 Euro).

Das Poco F4 GT hat viel zu bieten: Mit dem Snapdragon 8 Gen 1 schlägt das aktuelle System-on-a-Chip von Qualcomm im 5G-Smartphone. Zusätzlich sorgen die Bildwiederholrate von 120 Hertz und der 8 GB Arbeitsspeicher für ein schnelles und reibungsloses Arbeiten. Selbst anspruchsvolle Games könnt ihr also auf dem Smartphone problemlos genießen, wobei das OLED-Display (6,67 Zoll Diagonale) für satte Farben sorgt. Lediglich auf einen Speicherkarten-Slot müsst ihr verzichten und mit dem 128 GB internen Speicher vorliebnehmen.

Schultertasten für ein noch besseres Gaming-Feeling

Eine Besonderheit des Poco F4 GT von Xiaomi sind Schultertasten. Um den Gaming-Fans ein noch authentischeres Spielerlebnis liefern zu können, hat der Hersteller an den Rändern des Smartphones Pop-up-Tasten installiert. Diese könnt ihr ähnlich wie an einem Controller oder Gamepad bedienen und das nicht nur während des Zockens: Im Alltag könnt ihr die Tasten mit weiteren Funktionen belegen, beispielsweise um die Kamera zu aktivieren.

Apropos Kamera: Für ein Mittelklasse-Smartphone macht das Handy gute Bilder und überzeugt dabei nicht nur als „Schönwetter“-Kamera. Auch bei weniger guten Lichtverhältnissen kann man sich auf das Poco F4 GT verlassen. Jedoch sucht man vergeblich nach einem optischen Bildstabilisator – eine ruhige Hand ist also nötig, damit Bilder und Videos nicht verwackeln.

Die Spezifikationen des Poco F4 GT im Detail:

Betriebssystem MIUI 13 (basierend auf Android 12) Display 6,67 Zoll-AMOLED

FHD+

2.400 × 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 GB (nicht erweiterbar) Kamera 20 MP Frontkamera

64 MP Hauptkamera

8 MP Ultraweitwinkel

2 MP Makrosensor Akku 4.700 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

Kopfhörer inklusive

