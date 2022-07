Mit Bettorp steht ab sofort eine neue Nachtlampe von Ikea bereit. Die LED-Leuchte lässt sich nicht nur dimmen, sondern bietet auch eine praktische Ladefunktion für Handys und andere Geräte an. Diese können über Nacht drahtlos nach dem Qi-Standard mit Strom versorgt werden. Die Lampe kann aber noch mehr.

Ikea Bettorp: LED-Nachtlampe lädt Smartphones auf

Ikea hat eine neue Nachtlampe vorgestellt und sie unmittelbar in den Verkauf gegeben. Im Online-Shop und in Einrichtungshäusern steht die besondere Leuchte zur Verfügung, wenn auch nur in einer einzigen Farbe. Anders als herkömmliche Lampen dieser Art, verfügt Bettorp gleich über zwei Besonderheiten.

Mit dabei ist eine Ladefläche, über die zum Beispiel Smartphones oder Kopfhörer drahtlos nach dem Qi-Standard aufgeladen werden können. Zwei Ladespulen kommen zum Einsatz, sodass zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden können. Wie hoch die Ladeleistung jeweils ausfällt, hat Ikea nicht verraten. Über einen USB-Anschluss verfügt Bettorp nicht, es muss also zwingend drahtlos geladen werden.

Als weitere Besonderheit kann die Lampe selbst von der Ladeplatte entnommen und beliebig im Raum platziert werden. Da Ikea Platz für Batterien gefunden hat, ist die Lampe nicht an ein Kabel gebunden. Es kommen vier AA-Batterien zum Einsatz, die nicht mit zum Lieferumfang gehören.

Bettorp besteht aus Kunststoff, der Fuß aus Gummi. Das dimmbare LED-Leuchtmittel ist fest verbaut und kann entsprechend nicht einfach ausgetauscht werden. Ikea zufolge beträgt die Haltbarkeit etwa 25.000 Stunden oder 25 Jahre, wenn die Lampe täglich drei Stunden eingeschaltet ist.

Ikeas LED-Nachtlampe für 59,99 Euro

Bettorp kann ab sofort in graublauer Ausführung für 59,99 Euro im Online-Shop von Ikea sowie in Einrichtungshäusern erstanden werden (bei Ikea ansehen). Bei Bestellung fallen noch Versandkosten in Höhe von 4,90 Euro an.