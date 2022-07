Wenn ihr eine mobile Ladelösung für euer Smartphone, Tablet oder andere Kleingeräte sucht, dann könnt ihr entweder auf eine Powerbank zurückgreifen oder aber auf ein Solar-Ladegerät. Bei Amazon gibt es im Rahmen des Prime Day 2022 genau so eine Lösung zum reduzierten Preis im Angebot.

Amazon verkauft Solar-Ladegerät günstiger

Solarenergie bekommt in unserer Gesellschaft eine immer größere Bedeutung. Wenn die Sonne scheint, kann man damit überall Energie erzeugen. Wäre es nicht praktisch, wenn man damit auch sein Smartphone und Tablet unterwegs laden könnte? Genau das geht mit einem Solar-Ladegerät. Bei Amazon wird gerade ein 30-Watt-Modell zum Preis von nur 64,59 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Damit könnt ihr eure USB-Geräte sogar ziemlich schnell wieder aufladen.

Insgesamt stehen vier Solarmodule zur Verfügung, die maximal 30 Watt erzeugen. Das reicht aus, um euer Smartphone, Tablet oder ein anderes USB-Gerät schnell aufzuladen. Ein Samsung Galaxy S22 unterstützt beispielsweise maximal die 25-Watt-Ladung. Ein iPhone 13 Pro Max kommt auf 27 Watt. Bei gutem Sonnenlicht könnt ihr so ein Smartphone also ziemlich schnell laden. Insgesamt stehen drei USB-Ports zur Verfügung. Sodass ihr sogar mehrere Geräte gleichzeitig aufladen könnt. Das solltet ihr aber nur machen, wenn es unbedingt sein muss. Optimalerweise ladet ihr ein Gerät schnell auf und dann das nächste Gerät.

Was taugt so ein Solar-Ladegerät?

Solar-Ladegeräte sind nicht neu. Schon vor fast vier Jahren habe ich damit mein Samsung Galaxy S8 mobil geladen. Das hat sehr gut funktioniert. Mittlerweile sind die Solarzellen aber weiter und liefern mehr Energie, sodass ihr schneller laden könnt. Wenn ihr euer Handy im Garten, beim Camping oder einfach nur unterwegs laden wollt, dann ist das genau die richtige Lösung. Und die Käuferinnen und Käufer sind begeistert. Es gibt 4,3 von 5 Sternen bei über 200 Bewertungen.

Optimalerweise holt ihr euch eine Powerbank dazu (bei Amazon anschauen). So könnt ihr die Powerbank am Tag in der Sonne laden und habt dann auch für die Nacht noch genug Strom, um euer Handy aufzuladen. So könnt ihr die Energie perfekt ausnutzen und ohne Probleme mehrere Tage auskommen. Natürlich muss dafür die Sonne am Tag einige Stunden scheinen.