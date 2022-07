Vor über einem Jahr abgeschaltet, jetzt wieder da: YouTube bringt die Bild-im-Bild-Funktion auf iPhones und iPads zurück. Der Mini-Player zeigt YouTube-Videos in einem kleinen Fenster an, während Nutzer in anderen Apps unterwegs sind. Doch es gibt eine wichtige Einschränkung.

YouTube bringt Bild-im-Bild auf iPhone und iPad

Eigentlich hatte sich YouTube von der Bild-im-Bild-Funktion für iPhones und iPads im April 2021 mehr oder weniger verabschiedet. Neuen Nutzern wurde das praktische Feature nicht mehr angeboten. Jetzt ist eine Kehrtwende erfolgt, denn der Mini-Player steht nun offiziell wieder zur Verfügung (Quelle: YouTube bei Twitter). Als „Experiment“ ist der Picture-in-Picture-Modus auch nicht mehr gekennzeichnet.

Ganz wie bei der Android-Variante erhalten Nutzer von iOS und iPadOS die Möglichkeit, Videos in einem kleinen Pop-up zu schauen, während andere Apps geöffnet sind. Nutzer müssen nicht selbst aktiv werden, um den Bild-im-Bild-Modus aufzurufen. Es recht bereits aus, ein YouTube-Video in der App zu starten. Sobald zu einer anderen App gewechselt wird, läuft das Video im Mini-Player einfacher weiter.

Eine wichtige Voraussetzung dürfte allerdings dafür sorgen, dass die Bild-im-Bild-Funktion weiterhin nicht überall zur Verfügung steht. Laut YouTube steht der Modus außerhalb der USA nur zahlenden Premium-Kunden zur Verfügung. In den USA wiederum muss kein Abo bei YouTube Premium abgeschlossen werden, um den Mini-Player zu sehen. Unabhängig vom Standort muss mindestens iOS 15 oder iPadOS 15 auf dem iPhone oder iPad installiert sein.

In der YouTube-Alternative Vanced gibt es den Modus schon länger:

Bild-im-Bild: iOS und Android unterstützen Modus

Apple hat den Bild-im-Bild-Modus bereits mit iOS 14 bei verschiedenen Video-Apps eingeführt, nur YouTube hat sich weiterhin teils quergestellt. Bei Android steht die Bild-im-Bild-Funktion prinzipiell seit 2017 zur Verfügung.