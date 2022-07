Immer schön aufessen und das Training nicht vergessen, dann werdet ihr ganz schön und schnell stark. Helfen tut euch dabei die iPhone-App „Stark Hantel“. Kostet regulär sonst knapp 5 Euro, gegenwärtig für kurze Zeit aber kostenlos im Apple App Store zu haben.

Der Name klingt etwas sperrig, doch „Stark Hantel“ ist wirklich nützlich. Habt ihr zu Hause auch Hanteln herumliegen und wisst nicht so recht, was ihr damit machen sollt? Dann solltet ihr euch diese iPhone- und iPad-App mal genauer anschauen – kostet normalerweise 4,99 Euro ist momentan aber kostenlos. Anhand 65 Übungen zeigt euch die Anwendung, wie sinnvolles Hanteltraining ausschauen kann.

Knapp 5 Euro gespart: Hanteltraining mit iPhone und iPad

Die Übungen werden in kurzen HD-Videos anschaulich demonstriert, sodass ihr sie auf einfache Weise nachmachen könnt. Zudem unterstützt der integrierte Timer verschiedene Workoutarten, einschließlich Tabata, HIIT und Zirkeltraining. Besonders clever: Im Menüpunkt „Programm“ (auf dem iPhone zu erreichen über das „Burger-Menü“ mit den drei Strichen) lassen sich die verschiedenen Übungen zu einem individuellen Trainingsprogramm zusammenstellen – einfach per „Drag and Drop“ hinüberziehen und arrangieren. „Stark Hantel“ ist übrigens auch in Apple Health integriert, verbrannte Kalorien und durchgeführte Workouts werden entsprechend erfasst.

Die Benutzeroberfläche von „Stark Hantel“ auf dem iPhone. (Bildquelle: Apple App Store)

In-App-Käufer oder Werbung gibt’s keine. Lediglich findet sich in einem Reiter die Übersicht zu weiteren Apps des Anbieters, dies es teils kostenfrei und teils kostenpflichtig gibt. Doch die muss man sich ja nicht herunterladen.

Was taugt die Trainings-App?

Im Apple App Store kommt die App „Stark Hantel“ jedenfalls sehr gut an. Erreicht derzeit 4,8 von 5 möglichen Sternen bei über 130 Bewertungen. Kann sich sehen lassen. Eine kurze Meinung sei mal stellvertretend herausgegriffen:

Super!

Sehr gutes Training, perfektes Workout, gerade für Anfänger.

Daten werden von der App nebenbei keine erfasst, Nutzerinnen und Nutzer können also beruhigt sein. Kurzum: Wenn ihr eine App sucht, die euch beim Hanteltraining unterstützt, solltet ihr „Stark Hantel“ eine Chance geben.

Wer die App verwenden möchte, der benötigt ein iPhone oder iPad mit iOS 12 und 12 MB freien Speicherplatz. Ebenfalls nutzbar ist die App auf einem Mac mit M1- oder M2-Chip. Wichtig: Vor dem Download wie üblich den Preis überprüfen. Wir wissen nämlich nicht, wie lange die App aktuell kostenlos sein wird. Zuletzt war dies Ende letzten Jahres für 10 Tage der Fall.