Noch immer ist das iPad Pro vom Vorjahr bei Apple unverändert im Programm. Doch die Gerüchte zum Nachfolger brechen nicht ab, was also können wir vom iPad Pro 2022 erwarten und wann können wir mit dem Tablet rechnen? Eine kurze Antwort darauf liefert jetzt die Zusammenfassung der aktuellen Gerüchtelage.

Im April 2021 stellte Apple zuletzt die aktuelle Generation des iPad Pro vor. Es war das erste iPad mit Apples eigenem M1-Chip, verfügt über Thunderbolt 3/USB 4, bietet optional erstmals 5G-Konnektivität und die 12,9-Zoll-Variante integriert ein verdammt gutes XDR Display mit Mini-LEDs. Doch was wird die Folgegeneration bieten, was plant Apple fürs iPad Pro 2022?

iPad Pro 2022: Apples Pläne für Display und Design

Das grundsätzliche Design sollte uns erhalten bleiben, doch es sind die Details, die den Unterschied am Ende ausmachen. So spricht die Gerüchteküche derzeit von der Option des kabellosen Ladens, hierfür soll die vom iPhone bekannte MagSafe-Technologie adaptiert werden. Doch anstatt die gesamte Rückseite notwendigerweise in Glas zu fassen, soll demzufolge ein größeres Apple-Logo einen Zugang für die notwendige Qi-Technologie bereitstellen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein technologisches Schlupfloch.

Eine wichtige Frage: Wird Apple das XDR Display mit Mini-LEDs endlich ins 11-Zoll-Modell integrieren? Leider wohl nicht, Kostengründe sprechen dagegen. Experten wie Ross Young erteilen dem Wunsch daher vorab schon mal eine Absage. Erhalten bleibt uns natürlich das etablierte ProMotion-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz bei beiden Display-Größen.

Die noch immer aktuelle Generation des iPad Pro, alles andere als alt:

Innere Werte des Apple-Tablets

Im Inneren des iPad Pro 2022 sollte erwartungsgemäß die nächste Generation der M-Prozessoren arbeiten. Erwartet wird demnach der M2, der schneller als ein M1 ist, nicht aber dessen Profi-Varianten (M1 Pro, Max oder Ultra) überflügelt. Bei den zur Verfügung gestellten Speichergrößen rechnet niemand mit Überraschungen, es bleibt demzufolge bei den bekannten Optionen:

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB

Anderseits könnte Apple das iPad Pro auf ein Level mit den Macs stellen, in dem Fall wäre das Minimum an Speicher tatsächlich 256 GB. Gerüchte dazu gibt's keine, allein ein Funken Hoffnung schwebt im Raum.

Unabhängig vom iPad Pro wäre es für Apple an der Zeit, diese App fürs Tablet endlich anzubieten:

Erwarten könnte man zudem eine erweiterte 5G-Unterstützung mit der Integration von zusätzlichen Frequenzbändern. Noch wichtiger: Apple arbeitet Berichten zufolge bereits an größeren Akkus fürs iPad Pro, gleichfalls dürfte das Tablet schneller aufgeladen werden.

Release und Preise des iPad Pro 2022

Was den Release angeht, so existiert in der Gerüchteküche aktuell nur ein grober Zeitplan, gesprochen wird generell von der zweiten Jahreshälfte 2022. Vorgestellt werden könnte das iPad Pro 2022 frühestens im Juni, Mark Gurman von Bloomberg ging zuletzt aber eher von einem Zeitraum zwischen September und November aus. Die Preise werden sich am aktuellen Modell orientieren, zumindest in den USA. Hierzulande könnten allerdings aufgrund des leichten Minustrends beim Euro gegenüber dem US-Dollar die Preise sogar leicht steigen. Günstiger wird's wohl definitiv nicht.