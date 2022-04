Was ist denn im App Store los? Normalerweise finden sich ganz vorne Platzhirsche wie WhatsApp oder die CovPass-App, erst danach haben Neulinge eine Chance. Eine neue Social-Media-App bricht aber mit der Regel und ist der aktuelle Spitzenreiter. Wir erklären, was hinter „Lobby – Group Video & Hang out“ steckt und was die App so kann.

App Store Facts

Mit dem Auslaufen fast aller Corona-Regeln kommt Bewegung in den App Store. CovPass-App, Corona-Warn-App und weitere Pandemiehelfer, die zusammen mit WhatsApp fast festgewachsenen auf den vorderen Plätzen saßen, machen nun etwas Platz für Neueinsteiger. Einer davon hat sich jetzt sogar die Goldmedaille im App Store geschnappt.

„Lobby – Group Video & Hang out“ neue Nummer 1 im App Store

Keine andere App ist bei iPhone-Nutzern derzeit beliebter als „Lobby – Group Video & Hang out“, die Platz 1 im App Store erobert hat. Der Erfolg dürfte vor allem an der Funktionsvielfalt liegen, denn die Social-Media-App vereint gleich mehrere spannende Ansätze.

Lobby - Group Video & Hang out Entwickler: Lobby Universe Inc.

Einerseits bietet sie die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden YouTube-Videos anzusehen oder Songs auf Soundcloud anzuhören. Hierzu müssen sogenannte „Rooms“ gestartet werden und schon kann man mit seinen Best Buddys zusammen Videos gucken oder Songs hören.

Das ist aber noch nicht alles, denn „Lobby – Group Video & Hang out“ bietet auch öffentliche Räume und erinnert damit an die ehemalige Hype-App Clubhouse, die Anfang 2021 für Furore gesorgt hat.

Weitere Apps, die auf eurem iPhone nicht fehlen dürfen:

Apps, die auf euer Handy müssen - Android & iOS Abonniere uns

auf YouTube

Spitzenbewertungen von iPhone-Nutzern

Das alles gefällt iPhone-Nutzern, die die Social-Media-App auf den ersten Platz im App Store katapultiert haben. Mit 4,6 von 5 möglichen Sternen können sich die Bewertungen ebenfalls sehen lassen. „Ladet es euch herunter es wird Gottlos !“, schreibt ein Nutzer euphorisch. Wer dem Aufruf folgen will, braucht mindestens iOS 10.0 oder neuer auf seinem iPhone. Die App selbst beansprucht rund 111 MB an Speicherplatz.