Der Amazon Prime Day 2022 ist gestartet – mit tausenden Angeboten und Ermäßigungen von bis zu 70 Prozent. Doch welche Schnäppchen lohnen sich wirklich? Wir haben uns in die Rabattschlacht gestürzt listen die aktuell besten Deals.

Prime Day 2022 bei Amazon: Top-13-Deals im Überblick

Der Amazon Prime Day findet dieses Jahr vom 12. bis einschließlich 13. Juli 2022 statt. Während der 48-stündgen Rabattschlacht haben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, die besten Amazon-Schnäppchen des Jahres abzugreifen. Das sind die aktuellen Highlight-Angebote:

Acer Chromebook 14 Zoll (CB314-1H-C2KX) Statt 299 Euro: Extrem günstiger Laptop mit 14 Zoll Full-HD-Display, bis zu 12,5 Stunden Akku-Laufzeit, 4 GB RAM und 64 GB eMMC. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 17:14 Uhr

LG C17 65 Zoll OLED-Fernseher Statt 2.799 Euro UVP: OLED-TV der Premium-Klasse mit HDR, 120 Hz, 4x HDMI 2.1, Twin Triple Tuner, webOS 6.0, Google Assistant, Amazon Alexa und Apple AirPlay 2 – inkl. Magic Remote-Fernbedienung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 17:01 Uhr

Xiaomi Poco X4 Pro Smartphone Statt 349,99 Euro: 5G-Handy mit 6,67 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, Snapdragon-695-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, 108 MP Triple-Kamera und großem 5.000-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 17:45 Uhr

Beats Studio 3 Over-Ear-Kopfhörer Statt 349,95 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit aktivem Noise-Cancelling, Apple W1 Chip und 22 Stunden Akku-Laufzeit – kompatibel mit iOS und Android. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 16:41 Uhr

JBL Tune 125 TWS In-Ear Bluetooth-Kopfhörer Statt 129 Euro: Kabellose Kopfhörer mit integriertem Mikrofon und bis zu 8 Stunden Laufzeit mit nur einer Akku-Ladung – inkl. Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 16:16 Uhr

Samsung 980 PRO 2 TB Statt 404,90 Euro UVP: Leistungsstarke NVMe-SSD der 4. PCI-Express-Generation für High-End-Gaming an der Konsole (Playstation 5 kompatibel) und am PC sowie für anspruchsvolle 4K Video- und 3D-Grafik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 16:31 Uhr

Oral-B Pro 3 3000 Sensitive Clean Statt 99,99 Euro UVP: Elektrische Zahnbürste mit 3 Putzmodi und Andruckkontrolle günstig wie nie zuvor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 16:57 Uhr

SodaStream Wassersprudler Duo Statt 199 Euro UVP: Wassersprudler-Set bestehend aus 1x CO2-Zylinder, 2x 1L Glasflasche und 2x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 16:38 Uhr

Weber Q2400 Elektrogrill Statt 519 Euro UVP: Tischgrill mit Deckel und Gehäuse aus Aluguss, selbstreinigendem Heizelement, porzellanemailliertem Guss-Grillrost und glasfaserverstärktem Nylonrahmen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 17:26 Uhr

Echo Dot (4. Generation) Statt 69,99 Euro: Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa günstig wie nie zuvor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 15:58 Uhr

Kindle Paperwhite (8 GB) Statt 129,99 Euro: E-Book-Reader mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer Farbtemperatur. Inklusive 3 Monaten Kindle Unlimited im Wert von 29,97 Euro! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 15:52 Uhr

Fire TV Stick 4K Statt 59,99 Euro: 4K-Streaming-Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (inkl. TV-Steuerungstasten) zum absoluten Tiefstpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 16:02 Uhr

Fire HD 8-Tablet Statt 99,99 Euro: Kompaktes Entertainment-Tablet mit 8-Zoll-HD-Display, Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher (erweiterbar). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2022 16:06 Uhr

Amazon-Geräte zu Tiefstpreisen am Prime Day

Neben den oben genannten Top-Deals könnt ihr am Prime Day weitere Amazon-Devices günstig wie nie ergattern sowie euch exklusive Prämien sichern:

Prime Day: Was ist das und wer darf mitmachen?

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day ein exklusives Schnäppchenfest, bei dem nicht alle Amazon-Kunden Zugriff auf die Angebote haben, sondern ausschließlich Prime-Mitglieder. Prime kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat und bietet viele weitere Vorzüge. Treue Amazon-Kunden besitzen ohnehin schon Prime und wer sich unsicher ist, kann den Service 30 Tage gratis testen.

Tipp: Startet den kostenlosen Probemonat kurz vor dem Prime Day, um alle Vorteile des Events mitzunehmen. So habt ihr beispielsweise 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote, was vor allem am Prime Day das Zünglein an der Waage sein kann. Falls euch Prime nicht zusagt, könnt ihr die Mitgliedschaft in eurem Amazon-Account mit nur wenigen Klicks wieder kündigen.

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2022 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Prime-Mitglieder sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Prime Day günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe auch sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über (Amazon-) Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Prime Day gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

