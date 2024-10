Bekommt Amazon die Kurve? Neue Prime-Serie steht unter Druck

Die neue Serie Citadel: Diana ist auf Amazon Prime Video gestartet. Der Vorgänger war ein gigantischer Flop. Wird das Spin-Off besser performen? Den offiziellen Trailer zur Action-Serie seht ihr oben.

Update vom 10. Oktober 2024:



Die Action-Serie Citadel: Diana steht ab sofort auf Amazon Prime Video zur Verfügung. Die Staffel umfasst 6 Folgen.

Ursprünglicher Artikel vom 24. September 2024:

Citadel: Diana bringt die Action nach Italien

Im vergangenen Jahr hat Amazon mit der Agenten-Serie Citadel den Versuch gestartet, ein eigenes Serien-Universum zu etablieren. Der Auftakt kam bei Kritikern und Publikum allerdings recht durchwachsen an: zu wenige Zuschauer, durchschnittliche Reviews und mit 250 Millionen US-Dollar viel zu teuer.

Nun startet am 10. Oktober das italienische Spin-Off Citadel: Diana auf Amazon Prime Video – neue Hauptfigur und neues Setting inklusive. Die Serie handelt von der Doppelagentin Diana, die die Terrororganisation Manticore infiltriert hat. Was darauf folgt, kennen Serienfans schon aus dem Vorgänger: wilde Nahkampf-Action und Schusswechsel, temporeiche Verfolgungsjagden und die Frage, wem die junge Agentin überhaupt vertrauen kann.

Für ein besseres Bild schaut euch am besten den oben eingebundenen Trailer an, der noch mehr Story-Details verrät und vor allem den neuen Schauplatz, Italien, ins Rampenlicht stellt.

Die Doppelagentin Diana (Matilda De Angelis) gerät zwischen die Fronten. (© Amazon)

Hat das Citadel-Franchise eine Zukunft?

Amazon wird alle sechs Folgen von Citadel: Diana am Release-Tag veröffentlichen. Gut für Fans von Binge-Watching, aber schlecht, um über Wochen Aufmerksamkeit zu genieren. Es bleibt daher fraglich, ob sich die italienische Action-Serie gegen die Konkurrenz durchsetzen kann oder ob sich hier ein ähnliches Debakel wie 2023 beim Vorgänger anbahnt, der trotz großer Werbekampagne deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.

Am 07. November erscheint übrigens direkt das nächste Spin-Off und zwar die indische Action-Serie Citadel: Honey Bunny. 2024 wird also aller Voraussicht nach das Jahr, in dem sich entscheidet, ob das Citadel-Serien-Universum eine Zukunft hat. Zwei weitere Flops wird Amazon vermutlich nicht hinnehmen.

