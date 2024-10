Prime-Kunden müssen sich beeilen: Amazon killt mehr als 40 Horrorfilme

Halloween nähert sich mit großen Schritten und Amazon entfernt in den nächsten Wochen zahlreiche Horrorfilme aus dem Programm. Wer sich also noch schnell in Stimmung bringen will, der muss sich beeilen!

Diese Horrorfilme bringen euch in Halloween-Stimmung

Bei Amazon Prime Video fliegen ja regelmäßig Filme aus dem Katalog. Im Halloween-Monat betrifft das aber mehr als 40 Horrorfilme. Darunter echte Klassiker und Highlights. Wir haben euch die besten Schocker und Gruselfilme herausgesucht, damit ihr sie noch schnell nachholen oder rewatchen könnt.

Anzeige

Eine Übersicht aller Horrorfilme, die demnächst bei Amazon Prime Video verschwinden, findet ihr dagegen hier: Titel, die in den nächsten 30 Tagen ablaufen. Darunter auch die oben bereits genannten Filme.

Anzeige

Für so ziemlich jeden Horrorfan ist etwas dabei! Von 80er-Jahre Trash-Kult wie Verdammt, die Zombies kommen über speziellere Horror-Streifen wie Possesor und Hatching. Für einen launigen Halloween-Abend mit Freunden reichen natürlich aber auch solche Publikumslieblinge wie The Purge oder Das Belko Experiment.

Unsere Horror-Empfehlung: Hereditary

Als besonders empfehlenswert gilt aber Hereditary von 2018. Der Film wurde von der internationalen Presse frenetisch gefeiert und gilt als einer der besten Horrorfilme des neuen Jahrtausends. Dafür spricht auch der enorm hohe Score von 90 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes). Wer also nicht extra bezahlen will, der sollte seine Chance nutzen und den Film über Amazon Prime Video schauen.

Anzeige

Abraten können wir euch indessen von dem Poltergeist-Remake, Carrie 2, Species 2 oder auch Cube Zero. Diese Filme genießen keinen besonders guten Ruf unter Horrorfans und das mit Recht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.