Alle hassen Joker 2: So versucht der Regisseur, sich rauszureden

Joker: Folie à Deux erntet vernichtende Kritiken und enttäuscht an den Kinokassen. Besonders das Ende stößt vielen Fans sauer auf. Der Regisseur reagiert indessen mit einer Ausrede auf das negative Feedback.

Joker 2 enttäuscht massiv an den Kinokassen

Für Joker: Folie à Deux oder einfach nur Joker 2 läuft es nicht gut. Die Fortsetzung mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga in den Hauptrollen kassiert überwiegend negative Kritiken und legt zudem einen enttäuschenden Kinostart hin. Tatsächlich performt Joker 2 derzeit sogar schlechter als Morbius seinerzeit.

Viele Fans stören sich dabei vor allem am Ende des Films. Achtung: Der nächste Abschnitt enthält massive Spoiler zu Joker: Folie à Deux.

Das Ende von Joker 2 macht Filmfans sauer

In der finalen Szene des Films wird Arthur Fleck von einem Mithäftling ermordet. Dabei wird angedeutet, dass der Mörder von Fleck in Wirklichkeit der Joker ist. Ein Umstand, den Todd Phillips, der Regisseur des Films in einem Interview mit Entertainment Weekly bestätigt.

Er war immer Arthur Fleck; er war nie das, was man ihm angehängt hat, diese Idee, die die Leute in Gotham ihm angehängt haben, die er repräsentiert. Er ist eine unfreiwillige Ikone.“ (Quelle: Entertainment Weekly

Diese Aussage und das Ende verärgert viele Fans derzeit im Netz, da es ihrer Ansicht nach das Erbe des ersten Films beschmutzt. Zumal ein cleverer User auf das Drehbuch des Originals verweist, welches eindeutig festhält, dass Arthur zum Schluss der Joker wurde (Quelle: X).

Phillips Rechtfertigung wird von vielen Fans daher eher als eine faule Ausrede für das kollektive Versagen von Joker 2 gewertet. Gleichzeitig macht ein Gerücht die Runde, das besagt, dass der Regisseur während der Dreharbeiten zum Film nichts mit DC zu tun haben wollte. Phillips soll darüber hinaus die Kommunikation mit James Gunn abgelehnt haben, der die kreative Leitung über die filmische Zukunft von DC hat (Quelle: DiscussingFilm).

Es bleibt abzuwarten, ob Joker 2 in den kommenden Wochen und Monaten noch einiges gut machen kann oder ob der 200 Millionen US-Dollar teure Film als finanzieller Mega-Flop in die Geschichte eingeht.

