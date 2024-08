„Joker“ Teil 3: Keine Zukunft für den Clown

Ein dritter Film mit Joaquin Phoenix als Joker wird sich gewünscht – doch der Hoffnung auf „Joker“ Teil 3 wurde scheinbar der Teppich unter den Füßen weggezogen. Wie es um einen drittel Teil steht, erfahrt ihr hier.

„Joker“ Teil 3: Ein letzter Lacher mit Phoenix und Phillips

Noch bevor der zweite „Joker“-Film startet, meldet sich Regisseur Todd Phillips zu einem möglichen dritten Teil zu Wort. Die schlechte Nachricht dabei: Phillips will keinen weiteren Film mit dem Joker drehen. Gegenüber Variety sagte er:

Es hat Spaß gemacht, in dieser Art Sandkasten zu spielen für zwei Filme, aber ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten in dieser Welt.

An Joaquin Phoenix selbst liegt Phillips Entscheidung aber nicht. In dem Interview erwähnt er, dass er gerne weiterhin mit dem Oscar-Preisträger zusammenarbeiten will – am liebsten in der Form einer Komödie.



Dass es keinen „Joker“ Teil 3 geben wird, wird den Fans der Serie ein kleiner Stich im Herzen sein. In einer Zeit, in der aber viele Franchise bis auf das Letzte ausgewrungen werden, ist ein passendes und gesetztes Ende eine willkommene Abwechslung.



Auch wird dies nicht das endgültige Ende vom Joker sein. Der kultige Batman-Bösewicht wird im Laufe der Zeit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in einer anderen Form zurück auf die Leinwände treten – nur wahrscheinlich ohne Phoenix und Phillips.

„Joker: Folie à deux“: Das Finale von Phoenix' Joker

Joker: Folie à Deux - Trailer Deutsch

Mit der, scheinbar, letzten Installation des DC-Universums von Todd Phillips, geht dieser auch einige Risiken ein. Das Konzept von „Joker 2“ basiert auf einem Musical, welches den immer tiefer gehenden Wahnsinn der Protagonisten auf eine einzigartige Weise unterstützen soll.



Lady Gaga, die den Film nicht nur musikalisch, sondern auch mit ihrer schauspielerischen Leistung begleitet, sagt gegenüber Variety dazu:

There’s music, there’s dance, it’s a drama, it’s also a courtroom drama, it’s a comedy, it’s happy, it’s sad. It’s a testament to [Todd] as a director, that he would rather be creative than just tell a traditional story of love.

Der Film soll ein Testament an Phillips Arbeit als Regisseur sein und zeigen, dass er sich auf eine neue und kreative Art und Weise mit den Thematiken des Films auseinandersetzt. Inwiefern die Zuschauerschaft auf „Joker: Folie à deux“ reagieren wird, lässt sich erst nach dem 3. Oktober 2024 sagen – ab da an könnt ihr den Film im Kino sehen.

