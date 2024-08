Netflix, Disney, Marvel: 9 Gründe, weshalb Filme früher einfach besser waren

© IMAGO / Everett Collection 5 / 11

Computer-generierte Effekte haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt – doch das bedeutet nicht, dass sie in jeder Szene für jeden Stunt, Hintergrund und Charakter eingesetzt werden sollten. In vielen actionlastigen Blockbuster-Filmen ist dies heute aber genau der Fall und führt zu einer künstlichen CGI-Übersättigung.

In Filmen wie Ant-Man and the Wasp: Quantumania entsteht zu keiner Zeit der Eindruck, dass irgendetwas tatsächlich geschieht – was die ohnehin verschwindend geringe emotionale Bindung zu den Ereignissen auf der Leinwand weiter schmälert. Besonders sinnlos sind dabei die epischen Schlachten zwischen Helden und Armeen von austauschbaren animierten Bösewichten, die mittlerweile in fast jedem Comic-Film vorkommen und keinerlei Eindruck mehr hinterlassen.