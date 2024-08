Sorge um Avatar-Filme: Nun meldet sich der Regisseur zu Wort

Avatar: The Way of Water | Trailer Deutsch

Avatar: The Way of Water | Trailer Deutsch

Werden die kommenden Avatar-Filme von einem anderen Regisseur umgesetzt? Diese Frage hat mehrere Fans beschäftigt. Nun äußert sich Mastermind James Cameron zu der Diskussion.

James Cameron denkt gar nicht ans Aufhören

Im kommenden Jahr soll mit Avatar: Fire and Ash der dritte Teil der extrem erfolgreichen Filmreihe erscheinen. Auf dem Regiestuhl nimmt dafür ein weiteres Mal James Cameron Platz, der auch schon die beiden Vorgänger inszeniert hat.



Wird Cameron aber auch für die geplanten Fortsetzungen, also Avatar 4 und 5, diese Position einnehmen? Immerhin ist der Terminator-Regisseur inzwischen 69 Jahre alt und der Release von Avatar 5 ist erst für 2031 angesetzt.



Cameron selbst hegt daran keine Zweifel: Er wird auch bei den Fortsetzungen die Regie führen und sonst niemand. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter drückt er sich sogar überraschend drastisch aus:

Nur wenn ich von einem Bus angefahren werde und in einer eisernen Lunge liege, wird es jemand anderes tun. (Quelle: The Hollywood Reporter

Anzeige

Sein Ehrgeiz ist verständlich, immerhin handelt es sich bei der Avatar-Reihe um sein Lebenswerk. Schon seit 1994 arbeitet Cameron an der Geschichte, ehe dann 2009 der erste Film veröffentlicht wurde. Was dann passierte, ist eine beispiellose Erfolgsstory: Avatar wurde der erfolgreichste Film aller Zeiten.



Und auch der Nachfolger, Avatar: The Way of Water, der 2022 erschien, war ein sensationeller Box-Office-Hit. Es bleibt also abzuwarten, ob Cameron diesen Erfolg mit Avatar: Fire and Ash ein weiteres Mal wiederholen kann.

Anzeige

Erste Bilder und Details zu Avatar: Fire and Ash

Der offizielle Titel von Avatar 3 wurde auf der diesjährigen D23 Messe vorgestellt. Das ist Disneys jährliches Fan-Event, um große Produktionen vorzustellen.



Dazu gehörte auch Avatar: Fire and Ash, der das bisherige Avatar-Universum gehörig auf den Kopf stellen soll. Cameron will mit der Fortsetzung ein neues Volk der Na'vi etablieren, die „Ash People“. Diese feurigen Bewohner von Pandora werden als Antagonisten fungieren und erstmals böse Na'vi zeigen.



Vor Ort gab es auch erste Concept Arts von Avatar: Fire and Ash zu bestaunen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.