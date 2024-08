eBay: Artikel ab 18 verkaufen & mit Alterssichtprüfung verschicken

Bei eBay könnt ihr auch Spiele und Filme mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren verkaufen (USK & FSK). Dabei ist jedoch der Versand per DHL-Paket mit Alterssichtprüfung vorgeschrieben. Was sollte man dabei beachten?

Aus Jugendschutzgründen dürfen Medien ohne Jugendfreigabe nicht in die Hände Minderjähriger gelangen. Bei einem normalen Postversand könnten auch Kinder entsprechende Filme oder Spiele aus dem Briefkasten holen. Bei der Versandart „mit Alterssichtprüfung“ wird die Sendung nur an Personen übergeben, die ein Mindestalter erreicht haben. Bei DHL kann man zwischen den Optionen „ab 16“ und „ab 18 Jahren“ auswählen (bei DHL ansehen).

eBay: Artikel mit Alterssichtprüfung ab 18 Jahren verschicken

Stellt ihr einen Artikel bei eBay ein, lässt sich die entsprechende Versandoption direkt auswählen. Der Service kostet 1,99 Euro zusätzlich zum Paketversand. Bei Briefsendungen kann die Option nicht dazu gewählt werden, es muss also ein DHL-Paket für mindestens 5,49 Euro gebucht werden. Der „Ab 18“-Versand kostet letztendlich dann also 7,49 Euro.

„FSK 18“- und „USK 18“-Artikel können ganz normal wie gewöhnliche Filme und Spiele auch bei eBay eingestellt werden.

Voraussetzung ist allerdings, dass im Angebot die entsprechende „FSK“- beziehungsweise „USK“-Einstufung in den Artikelmerkmalen angegeben ist.

Zusätzlich ist zwingend erforderlich, dass der Versand über den Service „DHL Paket mit Alterssichtprüfung ab 18 Jahren“ erfolgt. Das Versandetikett kann über die DHL-Online-Frankierung erstellt werden.

Mit der Freigabe für den Verkauf von „Ab 18“-Spielen und –Filmen können nun auch Import-Versionen über eBay verscherbelt werden. Diese werden mangels Kontrolle automatisch als „ab 18 Jahren“ eingestuft, auch wenn es sich dabei nur um eine internationale Fassung von Kinderfilmen oder Ähnlichem handelt.

Spiele und Filme ab 18 bei eBay verkaufen

Man kann die Versandoption zwar in der Artikelbeschreibung auswählen, ein entsprechendes Etikett lässt sich aber nach dem Verkauf nicht direkt über eBay einrichten. Ihr müsst dafür also den Umweg über die DHL-Webseite machen. Hier findet ihr die entsprechende Option zur Buchung.

Es gibt keine Pflicht, das Versandetikett direkt über eBay zu bestellen, ihr macht also nichts verkehrt, wenn ihr die Paketmarke bei DHL einrichtet. Nach der Bestellung erhaltet ihr eine Sendungsnummer. Habt ihr euer Paket verschickt, könnt ihr das Angebot in eurem eBay-Account entsprechend markieren, damit ihr die Auszahlung erhaltet. Die Sendungsnummer lässt sich manuell hinzufügen, damit der Käufer das Paket verfolgen kann und sich mögliche Versandprobleme schnell klären lassen.

Der erforderliche Versandservice „DHL Paket mit Alterssichtprüfung ab 18 Jahre“ muss zwingend ausgewählt werden. Aus einem Versand über einen normalen Brief kann andernfalls eine Abmahnung mit hohen Kosten resultieren. Ausgeschlossen vom Verkauf sind auch weiterhin Spiele und Filme, die indiziert oder gar beschlagnahmt sind. Erstere dürfen nur „unter der Ladentheke“, also ohne Werbung verkauft werden, der Handel oder Tausch beschlagnahmter Titel ist in Deutschland grundsätzlich verboten.

