Kino-Desaster: Shooter-Verfilmung legt peinliche Bauchlandung hin

Dass der Borderlands-Film ein übler Flop werden könnte, haben viele Fans bereits seit einiger Zeit befürchtet. Nach dem Release der Shooter-Adaption lässt sich allerdings sagen, dass nur die Wenigsten ein solches Desaster erwartet haben. Oberhalb des Artikels könnt ihr euch den Trailer anschauen.

Update vom 12. August 2024:



Nach den üblen Verrissen der ersten Zuschauer läuft es für den Borderlands-Film nun auch richtig schlecht an den Kinokassen. Am Start-Wochenende konnte die Shooter-Adaption gerade einmal 16,5 Millionen US-Dollar weltweit einspielen. Somit ist Borderlands auf dem besten Weg, ein übler finanzieller Flop zu werden. (Quelle: Variety)



Eine desaströse Kritikerwertung auf Rotten Tomatoes tut ihr Übriges – der Blockbuster steht aktuell bei mickrigen 9 Prozent und schneidet damit sogar noch schlechter als das katastrophale Marvel-Abenteuer Madame Web ab.

Originalartikel vom 8. August 2024:

Borderlands: Kritiker zerreißen Kinofilm

2015 wurde ein Borderlands-Film zum ersten Mal angekündigt – neun Jahre später steht er nun kurz vor seinem Kinostart. Am 22. August 2024 wird der Blockbuster mit Jack Black, Cate Blanchett, Kevin Hart und Ariana Greenblatt erscheinen, doch die ersten Kritiken lassen nun Übles erwarten.

Auf Twitter haben sich die ersten Zuschauer zu Wort gemeldet, um ihre Eindrücke von dem Film mitzuteilen, und diese fallen alles andere als begeistert aus.

Twitter-User Josh Blumenkranz nennt den Blockbuster beispielsweise den schlechtesten Film, den er dieses Jahr gesehen hat:

Auch andere User halten mit Kritik nicht hinterm Berg und lassen Hohn und Spott auf den Film herunterprasseln. Während einige zwar noch die Schauspieler loben, werden vor allem die billigwirkenden CGI-Effekte und das völlig unverständliche Drehbuch in der Luft zerrissen (Quelle: X/Twitter).

Kann der starbesetzte Cast den Borderlands-Film retten? (© IMAGO / Zuma Press)

Gaming-Blockbuster steht vor Scherbenhaufen

Der Kinostart von Borderlands steht somit unter einem denkbar schlechten Stern – und sorgt für ein bitteres Déjà-vu-Gefühl. Nachdem mit Fallout, The Last of Us und Sonic zuletzt einige Videospiele gelungene und teilweise sogar preisgekrönte Film- und Serien-Adaptionen erhalten haben, scheint Borderlands nun den Trend wieder umzukehren.

Der Film reiht sich vielmehr in die lange Liste der unliebsamen und gefloppten Adaptionen wie Hitman, Max Payne oder Doom ein, die weder Gaming- noch Film-Fans zufriedengestellt haben.



Bei Borderlands ist dies nun besonders enttäuschend, denn das Original-Drehbuch hatte Gerüchten zufolge jede Menge Qualität zu bieten, wurde aber von Regisseur Eli Roth bis ins Unkenntliche umgeschrieben. (Quelle: X/Twitter)

Warum scheitern Videospiel-Adaptionen so oft? Hier sind die 6 häufigsten Gründe:

