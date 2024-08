Netflix abgeschlagen: Amazon-Prime-Film prügelt sich in die Streaming-Charts

Der Action-Kracher Atomic Blonde erobert nicht nur Amazon Prime Video, sondern auch die deutschen Streaming-Charts. Ganz zum Leidwesen von Konkurrent Netflix.

Amazon-Prime-Hit lässt Netflix alt aussehen

Auf Amazon Prime Video gibt es einen neuen Überflieger: Atomic Blonde. Der Action-Film von Regisseur David Leitch (John Wick) ist zwar schon sieben Jahre alt, erobert aber gerade die deutschen Streaming-Charts.



Noch beliebter sind derzeit nur Planet der Affen: New Kingdom und Amazons Dauerbrenner The Ministry of Ungentlemanly Warfare (Quelle: JustWatch).

Streaming-Rivale Netflix hat indessen keinen guten Stand. In der relevanten Top 10 befindet sich nur ein einziger Netflix-Film, und zwar der Director's Cut von Rebel Moon. Ein Film, der von der Presse regelrecht zerpflückt wird.



Fairerweise muss man aber erwähnen, dass Netflix die Streaming-Charts mit Beverly Hills Cop: Axel F im vergangenen Juli wochenlang dominierte.

Atomic Blonde: Ein Muss für Action-Fans

Atomic Blonde spielt im Berlin von 1989 und somit kurze Zeit vor dem Fall der Berliner Mauer. In dieser chaotischen Phase prügelt sich die MI6-Spionin Lorraine Broughton, gespielt von Charlize Theron, durch die Stadt.



Anstatt einer komplexen Story oder einer kleinen Geschichtsstunde erwarten euch in Atomic Blonde vor allem saftige Handkantenschläge und irre Stunts. Fans von John Wick oder Nobody kommen also voll auf ihre Kosten. Überzeugt euch im Zweifelsfall mit dem oben verlinkten Trailer einfach selbst!



Die internationale Presse bewertet Atomic Blonde jedenfalls sehr gut. So würden 79 Prozent aller Reviews den Action-Streifen weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes).



Der Filmkritiker David Edelstein von Vulture meint:

In Atomic Blonde sieht man nichts anderes als eine knallharte Protagonistin, die in erfreulich langen Einstellungen und bemerkenswerten Situationen Knochen zermalmt und Gesichter zerfetzt. (Quelle: Vulture

