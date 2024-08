Preiserhöhung bei Disney+: Darum müsst ihr bald noch mehr zahlen

Schlechte Nachrichten für Film- und Serienfans: Der Streaming-Anbieter Disney+ zieht die Preise ordentlich an. Vorerst betrifft das zwar nur die USA, aber Europa dürfte schon bald folgen.

Update: Die kommende Preiserhöhung ist wohl kein Zufall. Disney hat nämlich einen Grund zum Feiern. Das hauseigene Streaming-Programm ist dieses Jahr zum ersten Mal profitabel. Demnach konnte der US-Konzern dank Disney+, Hulu und ESPN+ einen Betriebsgewinn von 47 Millionen US-Dollar erzielen (Quelle: ntv).

Ursprüngliche Meldung vom 07. August 2024:

Disney+ erhöht die Abo-Preise drastisch

An dem Streaming-Anbieter Disney+ führt kein Weg vorbei, wenn es um große Marken wie Star Wars oder Marvel geht.



Und die Produktionskosten von solchen Serien wie The Acolyte belaufen sich auf schwindelerregende Summen – 180 Millionen US-Dollar um genau zu sein.

Die enormen Ausgaben haben nun finanzielle Konsequenzen. Der Konzern erhöht zum 17. Oktober 2024 die monatlichen Abo-Preise deutlich.

Demnach wird das Abo mit Werbung um ganze 25 Prozent teurer. Die Version ohne Werbung kostet in naher Zukunft etwa 14 Prozent mehr. Das Premium-Abo bleibt indessen unangetastet.



Die saftige Preissteigerung gilt vorerst nur für die USA. Hierzulande bleibt es dementsprechend bei den folgenden Modellen:

Disney+ Standard mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat

Disney+ Standard ohne Werbung: 8,99 Euro pro Monat

Disney+ Premium (4K-Streaming): 11,99 Euro pro Monat

Allerdings können Film- und Serienfans jetzt schon davon ausgehen, dass auch hierzulande die Preise zu einem späteren Zeitpunkt angehoben werden.

Nutzer sind sauer auf Disney und Netflix

Die Nachricht wurde in den sozialen Medien, besonders auf X (ehemals Twitter), mit sehr viel Unmut begrüßt. Kein Wunder, immerhin hat auch Netflix vor Kurzem eine Preissteigerung in den USA angekündigt. Amerikaner trifft es also gleich doppelt hart.



Besonders zynisch ist die Reaktion eines Users, der die neuen Abo-Preise auf das Comeback von Robert Downey Jr. zurückführt.



Disney zahlt dem ehemaligen Iron-Man-Darsteller immerhin mehr als 80 Millionen US-Dollar um in den kommenden Avengers-Film als Bösewicht Doctor Doom aufzutreten. Mehr dazu in diesem Artikel:

