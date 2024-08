Dank Netflix: Eine der besten Serien ist zurück in den Streaming-Charts

Qualität setzt sich bekanntlich durch, das beweist das Comeback der Kultserie Mad Men in den deutschen Streaming-Charts. Obwohl die Serie inzwischen 17 Jahre alt ist, erfreut sie sich auf Netflix großer Beliebtheit.

Netflix-Hit: Mad Men erobert die Charts

So ziemlich jeder Serien-Fan hat schon einmal von Mad Men gehört. Die Serie erschien erstmal 2007 und gilt heute als Klassiker und Meisterwerk.



Kein Wunder also, dass die preisgekrönte Serie auch noch heute eine relevante Größe in der Streaming-Welt ist. So platziert sich Mad Men aktuell auf dem dritten Platz der meistgefragten Serien. Da ziehen sogar solche Dauerbrenner wie The Rookie oder The Boys den Kürzeren (Quelle: JustWatch).



Abrufbar sind die sieben Staffeln entweder über Netflix oder aber Joyn:

Im Zentrum der Handlung von Mad Men steht Don Draper (Jon Hamm). (© Universal Pictures)

Anzeige

Kritiker und Serien-Fans lieben Mad Men

Die Serie von Matthew Weiner (Die Sopranos) handelt von einer New Yorker Werbeagentur in den 60er-Jahren. Dort dreht sich alles ums kreative Business, schicke Anzüge und zwischenmenschliche Abgründe. Also der perfekte Stoff für dramatische Auseinandersetzungen.



Das sahen auch die Kritiker so, die Mad Men mit Lob regelrecht überschütten. So würden gut 94 Prozent aller Pressevertreter die komplexe Serie bedenkenlos weiterempfehlen. Und auch der User-Score fällt mit 96 Prozent Zustimmung extrem hoch aus (Quelle: Rotten Tomatoes).



Das Wall Street Journal kommt zu folgendem Urteil:

Mad Men ist unglaublich unterhaltsam, was vor allem an der erstklassigen Besetzung, dem entwaffnenden Humor und den historischen Details liegt. (Quelle: Wall Street Journal

Anzeige

Zu den überschwänglichen Reviews gesellen sich außerdem noch drei Golden Globes für die beste Drama-Serie und ganze sechs Emmy-Auszeichnungen.



Oder anders formuliert: Mad Men ist eine Serie, die jeder Serien-Fan unbedingt mal ausprobiert haben sollte. Hier erlebt ihr Serien-Geschichte auf dem Level von Die Sopranos oder Breaking Bad.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.