Sky Stream: UHD einstellen und 2160p genießen

Wollt ihr die Inhalte über Sky Stream in höchster Auflösung schauen, müsst ihr in den Einstellungen einige Schalter umlegen. So einfach könnt ihr UHD einstellen.

UHD aktivieren – das müsst ihr tun

Schaut ihr Serien oder Filme über Sky Stream, ist die Auflösung standardmäßig auf Full HD eingestellt. Schnell werdet ihr merken, dass ihr die Qualität der Auflösung manuell einstellen müsst. So geht ihr vor, um UHD zu aktivieren:

Startet Sky Stream und navigiert mit den Pfeiltasten der Fernbedienung im Startmenü nach ganz unten zu „Einstellungen“ . Alternativ drückt ihr die Mikrofon-Taste uns sagt „Einstellungen“, um direkt dorthin zu springen – das ist wesentlich schneller.

. Alternativ drückt ihr die Mikrofon-Taste uns sagt „Einstellungen“, um direkt dorthin zu springen – das ist wesentlich schneller. Wählt „Bild und Ton“ aus, klickt anschließend auf „Bild“ und navigiert zu „Bevorzugtes Streaming-Format“ .

. Standardmäßig wird Sky Stream HD ausgeben. Wollt ihr UHD-Auflösung für alle Inhalte genießen, stellt ihr hier auf UHD um.

Ebenso solltet ihr die Bildschirmauflösung auf 2160p (UHD) stellen, insofern euer Fernseher diese Auflösung unterstützt. Falls nicht, wird das im anschließenden Test des Gerätes gleich sichtbar.

Die Auflösung von Sky Stream müsst ihr in den Einstellungen auf UHD einstellen. (© GIGA)

Die Einstellungen der „Sky Stream“-Box sind etwas versteckt, weshalb viele von euch diese Option vermutlich nicht gefunden haben. Schließlich müsst ihr mehrmals nach unten navigieren und erreicht sie nicht über einen Tastendruck auf der Fernbedienung.

UHD ist trotzdem nicht verfügbar?

Es sei noch zu erwähnen, dass die Bildschirmauflösung trotz der UHD-Einstellung auf HD reduziert werden kann, insofern eben keine UHD-Auflösung verfügbar oder eure Internetverbindung nicht schnell genug ist.



Auch solltet ihr sichergehen, dass UHD im Abo des jeweiligen Anbieters verfügbar ist. Viele eher günstige Abonnements von Netflix und Co. beschränken die Wiedergabe von Filmen, Serien oder Sport auf eine „Full HD“-Auflösung.



Oft werden Inhalte direkt mit einem UHD-Symbol gekennzeichnet, wenn sie die höhere Auflösung unterstützen.