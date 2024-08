Erfahrungsbericht zu Sky Stream: Kleines Gerät mit großer Angebotsvielfalt

Jetzt, da der Zugang zu Kabel-TV eingeschränkt wird, hätte es kaum einen besseren Zeitpunkt geben können, eine eigene Streaming-Box am Markt zu platzieren. Sky Stream bietet ein verdammt starkes Gesamtpaket und macht dabei nur wenige Fehler.



Ein Kommentar von Marco Tito Aronica

Was ist Sky Stream?

Ähnlich wie beim Amazon Fire TV Cube oder Apple TV, handelt es sich bei Sky Stream um eine Streaming-Box. Allerdings vereint Sky das eigene Programm mit Free-TV und den Mediatheken anderer großer Anbieter wie Netflix, Amazon Prime Video oder der Öffentlich-rechtlichen.

Sky Stream soll alle verfügbaren Fernsehinhalte an einem Ort vereinen und das gelingt beachtenswert gut.

Lieferumfang und Einrichtung des Gerätes

Neben der „Sky Stream“-Box wird eine hochwertige Fernbedienung sowie ein HDMI-Kabel und Netzteil mitgeliefert. Was beim Auspacken des Gerätes direkt auffällt, ist sein vorteilhafter Formfaktor.

Zu Sky Stream gehört diese klassische Fernbedienung mit leuchtenden Tasten und hervorragender Sprachsteuerung. (© GIGA)

Sky Stream ist zwar etwas größer als die Streaming-Box von Apple, dafür in der Höhe viel schmaler. So dürfte die Box problemlos unter viele Fernseher passen und in jedem Setup Platz finden, ohne optisch aufzufallen.

Größer als bei der Konkurrenz fällt hingegen die Fernbedienung aus, die dafür nützliche Funktionen wie eine sehr gute Sprachsteuerung oder eine praktische Beleuchtung liefert, die bei Aufnahme der Fernbedienung erleuchtet.

Die Einrichtung von Sky Stream könnte einfacher nicht sein – das ist echtes „Plug-and-Play“. Das Gerät wird per HDMI an den TV angeschlossen, die Verbindung zum Internet entsteht über WLAN oder LAN-Kabel.

Die Anschlüsse von Sky Stream sind sogar farblich markiert. (© GIGA)

Die Schritte werden von Anleitungen am TV begleitet und sind nach wenigen Minuten abgeschlossen. Hier sollte wirklich überhaupt nichts schiefgehen.

Das große Streaming-Angebot von Sky Stream

Der Startbildschirm von Sky Stream fokussiert sich auf hauseigene Serien und Filme. Zusätzlich bietet Sky Zugriff auf Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ sowie Free-TV-Sender in HD. Darunter fallen ZDF, ARD, RTL, ProSieben und viele weitere.

Obendrein habt ihr Zugriff auf das umfangreiche Sport-Angebot von Sky, Apps wie Joyn, DAZN und Spotify oder Mediatheken gefüllt mit Dokumentationen und News. Das Angebot könnte kaum größer sein.

Darstellung und Menüführung

Ebenfalls positiv hervorzuheben ist eine gewohnte Darstellung in Kachel-Optik, die ausschließlich auf die verschiedenen Inhalte ausgerichtet ist. Trotz des großen Angebots herrscht eine gute Übersicht dank sinniger Kategorisierungen. Das Menü wirkt allgemein optisch ansprechend und keineswegs überladen.

So sieht eine potenzielle Startseite von Sky Stream aus. (© Sky)

Während andere Streaming-Anbieter prominente Plätze mit Werbung schmücken, verzichtet Sky auf derartige Angebote. Ihr bekommt stets aktuelle und beliebte Serien sowie Filme aller Anbieter gemischt zu sehen.

Etwas ärgerlich: Es gibt keine Möglichkeit der Individualisierung, daher seht ihr auch Angebote von Streaming-Diensten, die ihr nicht abonniert habt.

Bekannte TV-Sender folgen etwas weiter unten. Ein Filter, der die Angebote in Kategorien wie Sport, Dokumentationen oder Kids gliedert, hilft euch bei der Suche nach dem gewünschten Programm – praktisch!

Wollt ihr eure Lieblingsserien an einem Platz sammeln oder spannende Inhalte für später speichern, könnt ihr auf die Plus-Taste eurer Fernbedienung drücken. Serien, Filme und Dokus landen dann in eurer persönlichen Playlist, wie ihr das von Merklisten anderer Anbieter kennt.



Einziges Manko: Aktuell könnt ihr nur Sky-Inhalte speichern, was die Funktion damit fast schon obsolet macht.

Über die Sprachsteuerung der Fernbedienung könnt ihr euch sogar Inhalte vorschlagen lassen. (© Sky)

Die ohnehin einwandfreie und sehr flüssige Bedienung von Sky Stream wird durch eine nützliche Funktion der Fernbedienung noch intuitiver. Dank ausgereifter Sprachsteuerung spart ihr euch lästiges Klicken durch Listen oder Abtippen von langen Filmtiteln.



Egal, ob ihr auf Deutsch oder Englisch nach speziellen Anbietern, Sendungen oder Serientiteln sucht, in Sekunden springt ihr durch Menüs, wenn ihr die Mikrofontaste auf der Fernbedienung drückt und euren Suchbegriff aufsagt. Das funktioniert wirklich so zuverlässig, dass ich kaum anders durch die Menüs navigiert bin.

Bildqualität und Übertragung

Sky Stream punktet mit einem riesigen Angebot an Inhalten, doch wie sieht es nun mit der Bild- und Übertragungsqualität aus, die für viele ein entscheidender Kaufgrund sein dürfte?



Die Bildqualität ist über alle Kanäle hinweg sehr gut und bietet alle aktuellen Standards wie Free-TV in HD, Filme und Serien in UHD sowie HDR mit Dolby Vision und Dolby Atmos auch bei Drittanbietern.



Vor allem bei Fußball-Übertragungen habe ich schnell feststellen können, dass das Bild etwas stärker gesättigt wirkt, als das bei meinem Philips 55OLED808/12 standardmäßig der Fall ist.

Die UHD-Auflösung müsst ihr in den Einstellungen manuell aktivieren. Wer das nicht macht, schaut maximal in Full HD. Automatisch passt sich die Bildqualität leider nicht an.

Apropos Sportübertragungen: Da es sich hier um IPTV bzw. Fernsehempfang über das Internet handelt, müsst ihr bei Live-Sport mit einer Verzögerung von etwa 20 bis 30 Sekunden rechnen. Auch TV-Programme hängen leicht hinterher.



Dafür könnt ihr laufende Sendungen pausieren oder gar von vorne starten lassen – äußerst praktisch!

Preise für Abos mit Sky Stream

Wer sich eine „Sky Stream“-Box zulegen möchte, der muss zwingend auch ein Sky-Abonnement abschließen. Separat ist das Gerät aktuell nicht zu haben. Das günstigste Basispaket, wie Sky es nennt, kostet für Neukunden monatlich 15 Euro im ersten Jahr, anschließend 27,50 Euro jeden Monat.



Im Paket sind neben der Streaming-Box alle Serien, Filme und Dokus von Sky und HBO enthalten, sowie das Basis-Abo von Netflix und Zugang zu Free-TV-Sendern, Apps und Mediatheken.

Diese Abos und Paketkombis enthalten Sky Stream und liefern euch jede Menge Unterhaltung. (© Sky)

Für Sportbegeisterte gibt es dann noch das Paket mitsamt 1. und 2. Fußball-Bundesliga. Auch hier sind die Free-TV-Sender in HD dabei sowie das Entertainment-Paket von Sky.



Im ersten Jahr kostet euch der Spaß 30 Euro monatlich, danach 35,50 Euro. Die „Sky Stream“-Box ist in diesen Paketen ohne monatliche Zusatzkosten enthalten.

Vor- und Nachteile von Sky Stream

Vereint ein riesiges Angebot an Serien, Filmen, TV-Sendungen und Mediatheken

Einfache und schnelle Einrichtung, intuitive Bedienung per Sprachsteuerung

Sehr gute Bildqualität und ruckelfreie Übertragungen bedienen die aktuell höchsten Standards

Klar strukturierte Benutzeroberfläche mit Fokus auf direkten Zugang zu Inhalten aller Anbieter

Kein optischer Ausgang, keine Aufnahmefunktion oder Verbindungen mit anderen Geräten über AirPlay

Keine Crunchyroll-App für Anime-Fans

Wer ohnehin Serien und Filme von Sky schaut, nicht auf die Fußball-Bundesliga verzichten möchte oder sogar das klassische TV-Programm genießt, für den ist Sky Stream definitiv empfehlenswert. Vor allem das Basispaket mit einem Startpreis von 15 Euro ist hinsichtlich eines gesunden Preis-Leistungsverhältnisses fast unschlagbar.



Wer allerdings einen modernen Smart-TV mit großer App-Bibliothek besitzt und wenige oder keine Inhalte von Sky konsumiert, für den dürfte Sky Stream keinen Mehrwert bieten.