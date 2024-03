Fernsehen ganz anders: Sky stellt neue 4K-Streaming-Box vor

Sky bringt seinen Mediaplayer Sky Stream nach Deutschland. Das 4K-Gerät mit HDR-Unterstützung soll sich als Hub für alle Arten von TV-Unterhaltung etablieren, von Skys eigenen Inhalten bis hin zu Apps von Drittanbietern wie Netflix und Paramount+. Die Markteinführung in Deutschland ist für den Spätsommer 2024 geplant.

Sky Stream: Neuer Mediaplayer für deutsche Kunden

Sky plant die Einführung eines neuen Mediaplayers mit dem Namen Sky Stream. Der Starttermin ist für den Spätsommer 2024 geplant, in Österreich ist die Einführung erst für 2025 vorgesehen. Das Gerät, das in anderen Ländern bereits seit 2022 erhältlich ist, bietet Funktionen für das Streaming von Inhalten in 4K und HDR und soll laut Sky eine breite Palette an Unterhaltungsangeboten über eine zentrale, benutzerfreundliche Oberfläche zugänglich machen.

Sky Stream soll den Nutzern den Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten erleichtern, darunter Skys eigene Programme, Angebote von Partnerunternehmen sowie verschiedene Streaming-Dienste und Apps wie Netflix und Paramount+. Auch lineares Fernsehen lässt sich über die Box empfangen.

Durch die Integration dieser Inhalte in eine einheitliche Plattform verspricht Sky ein vereinfachtes Nutzungserlebnis in einer Zeit, in der die fragmentierte Auswahl an Streaming-Optionen immer unübersichtlicher wird.

Sky: Echter Mehrwert für Kunden

Laut Barny Mills, CEO von Sky Deutschland, soll Sky Stream nicht nur das Produktangebot bereichern, sondern auch einen Mehrwert für die Kunden schaffen, indem es die Suche und Nutzung verschiedener Inhalte erleichtert (Quelle: Sky Deutschland). Trotz des positiven Ausblicks des Unternehmens sind viele Details zur Ausstattung und Preisgestaltung von Sky Stream noch offen. Weitere Informationen sollen im Laufe des Sommers veröffentlicht werden.

