Amazon Preview: Was ist das & wie meldet man sich an?

Amazon hat nicht nur seinen Online-Shop, sondern viele zusätzliche Dienste. Eine eher unbekannte Option ist „Amazon Preview“. Was steckt dahinter und wie meldet man sich dort an?

Einige Nutzer berichten von einer E-Mail, in der sie zu „Amazon Preview“ eingeladen werden. Im Namen von Amazon sind viele Fake- und Phishing-Nachrichten unterwegs. Auch bei dieser unbekannten Einladung wird manch einer skeptisch. Ist das überhaupt seriös?

Amazon Preview: Das steckt dahinter

Auch wenn viele Hardcore-Nutzer von Amazon noch nie etwas davon gehört haben, den Service „Amazon Preview“ gibt es tatsächlich und das bereits seit 2013. Es handelt sich um ein spezielles Angebot im Prime-Video-Programm, zu dem man von Amazon eingeladen werden kann. Ähnlich wie bei dem „Vine“-Programm für Produkttests kommt Amazon dabei auf bestimmte Nutzer zu. Das sagt Amazon selbst zum Programm (hier als PDF nachlesen):

Amazon Preview („wir” und „unser”) ist eine exklusive Gelegenheit für Fans der Unterhaltungsbranche, Filme und TV-Serien mitzugestalten und Dienste von Amazon zu verbessern. Quelle: Amazon

Das „Preview“-Programm soll Amazon helfen, die eigenen Streaming-Inhalte zu verbessern.

zu verbessern. Dabei bekommen bestimmte Kunden vorab Zugriff auf bestimmte Angebote und Features, um ihr Feedback zu hinterlassen.

auf bestimmte Angebote und Features, um ihr Feedback zu hinterlassen. Im Streaming-Bereich können Nutzer einige Pilot-Filme oder Serien vor anderen sehen, um den Machern ihre Meinung dazu abzugeben.

vor anderen sehen, um den Machern ihre Meinung dazu abzugeben. Neben bereits abgedrehten Inhalten können Preview-Teilnehmer auch Storyboards und Drehbücher bewerten.

bewerten. Das Feedback soll Amazon helfen , Projekte besser nach Kundenwünschen auszurichten.

, Projekte besser nach Kundenwünschen auszurichten. Je nachdem, wie der Zuspruch bei den Preview-Nutzern ausfällt, können Film- und Serienmacher gegebenenfalls noch Änderungen durchführen, bevor Inhalte für das große Publikum veröffentlicht werden.

durchführen, bevor Inhalte für das große Publikum veröffentlicht werden. Die Teilnahme an Amazon Preview ist mit keinen zusätzlichen Koste n verbunden.

n verbunden. Manchmal bekommt man neben dem kostenlosen Vorabzugriff auch eine „Aufwandsentschädigung“, zum Beispiel einen Amazon-Gutschein (bei Amazon ansehen) oder ein anderes Geschenk.

Wie kann man bei Amazon Preview teilnehmen?

Nutzer können sich nicht einfach bei Amazon Preview anmelden. Amazon sucht bestimmte Teilnehmer selbst aus und verschickt Einladungen per E-Mail. Bekommt ihr eine entsprechende Nachricht, muss es sich also nicht um einen Phishing-Versuch handeln. Dennoch solltet ihr entsprechende Mitteilungen gründlich prüfen, da Betrüger solche Einladungen einfach nachbauen können, um Passwörter oder andere sensible Daten abzufangen. Achtet unbedingt darauf, dass E-Mails von „@amazon.de“ stammen.

Wurde man tatsächlich eingeladen und stimmt der Teilnahme zu, kann man sich auf der Preview-Seite einloggen (zum Login). Dort findet man alle anstehenden Streaming-Inhalte, die man vor allen anderen Amazon-Prime-Nuzern ansehen kann. Zudem gibt es dort Beschreibungen. Zu jedem Inhalt gibt es ein Formular, bei dem man über eine Umfragefunktion Fragen beantworten kann. In einigen Ländern kann man sich für eine Einladung auf eine Warteliste setzen lassen, in Deutschland gibt es diese Option jedoch nicht. Man kann eine Einladung nicht beeinflussen, Amazon wählt mögliche Teilnehmer nach nicht öffentlich bekannten Kriterien aus.

