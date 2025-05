Amazon mistet aus: Dieser Film mit Scarlett Johansson ist so dumm, aber ich liebe ihn trotzdem

Der stylische Sci-Fi-Film Lucy verlässt schon bald das Programm von Amazon Prime Video. Obwohl der Film von Kultregisseur Luc Besson großer Quatsch ist, hat sich der Streifen für mich zu einem Guilty Pleasure entwickelt. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Sau dumm, aber auch extrem unterhaltsam

So ziemlich jeder Filmfan dürfte sie kennen: die Guilty Pleasures. Also Filme, die schon ziemlich quatschig sind, aber trotzdem runtergehen wie Öl. Bei mir gehört dazu der Sci-Fi-Film Lucy mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle.

Anzeige

Johansson spielt in dem Streifen eine junge Frau, die durch eine Droge 100 Prozent ihrer Gehirnkapazität nutzen kann und damit Superkräfte erhält. Für einen besseren Eindruck haben wir euch ganz oben einen Trailer eingebunden, der vor allem die visuellen Stärken des Films betont.

Amazon Prime wirft Lucy aus dem Programm

Inhaltlich ist Lucy kompletter Nonsens und befeuert vor allem den 10-Prozent-Mythos, an den ironischerweise viele Leute glauben, demnach der Mensch nur einen Bruchteil seines Gehirns nutzt (Quelle: SWR).

Anzeige

So doof die Handlung aber auch ist, ich habe jedes Mal einen Heidenspaß, wenn ich mir den toll inszenierten und wirklich schicken Film ansehe. Hier gilt das Motto: Style over Substance. Deshalb werde ich auch noch schnell meine Chance nutzen und mir Lucy über Amazon Prime Video ansehen. Dort steht der Film nämlich auf der Abschussliste und wird das Streaming-Abo in den nächsten Wochen verlassen. Ein genaues Datum steht leider noch nicht fest, aber so sehr ich den Film auch mag, extra bezahlen will ich für den Rewatch nicht.

Anzeige

Falls ihr Lucy bisher gemieden habt, vielleicht aufgrund der durchwachsenen Kritiken, dann überzeugt euch am besten selbst von dem spektakulären Blödsinn. Vielleicht wächst euch der Streifen ja auch über die Zeit ans Herz.